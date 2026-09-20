Wahlplakate für die Landtagswahl 2026 für SPD und AfD (Archiv)
Wahlplakate für die Landtagswahl 2026 für SPD und AfD (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern: Schwesig und Holm geben Stimme ab

dts NachrichtenagenturLetztes Update 20. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr AfD-Herausforderer Leif-Erik Holm ihre Stimme abgegeben.

Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern Holm und Schwesig haben gewählt

Holm wählte kurz nach 10 Uhr in einem Wahllokal in der Schweriner Paulsstadt, Schwesig folgte in ihrem Wahlkreis am Mittag. Sie rief die Bürger nach ihrer Stimmabgabe dazu auf, sich an der Wahl zu beteiligen und „ein starkes Zeichen“ zu setzen. Ihr Ziel sei es, dass man im Land weiterhin eine „gute, stabile Zukunft“ habe.

Bei der Wahl zum neunten Landtag Mecklenburg-Vorpommern sind noch bis 18 Uhr insgesamt rund 1,3 Millionen Personen wahlberechtigt. Das Landesparlament besteht aus mindestens 71 Abgeordneten. An der Wahl teilnehmen kann jeder Deutsche, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 37 Tagen in Mecklenburg-Vorpommern wohnt.

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In den Umfragen hatte es lange nach einem Erdrutschsieg der AfD ausgesehen, die ihr Ergebnis von vor fünf Jahren wohl massiv steigern wird. Allerdings hatte die SPD in den vergangenen Monaten massiv aufgeholt und zumindest im ZDF-Politbarometer die AfD sogar überholt. Es deutet also alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD hin, wobei Schwesig sehr gute Aussichten hat, Regierungschefin bleiben zu können. Eng wird es dagegen für CDU, Grüne und BSW, die in Umfragen alle im Bereich der Fünf-Prozent-Hürde stehen.

Schafft die CDU den Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern?

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, kurz darauf werden die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen erwartet.

Foto: Wahlplakate für die Landtagswahl 2026 für SPD und AfD (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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