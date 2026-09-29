Lkw (Archiv)
Lkw (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Niedrigwasser: Bilger kündigt weitere Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot für Lkw an

dts NachrichtenagenturLetztes Update 29. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat sich besorgt über die sinkenden Pegelstände an deutschen Flüssen gezeigt und weitere Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot für Lkw angekündigt.

‚Die Lage ist weiterhin sehr angespannt. Es hat erneut zu wenig geregnet, und die Wasserstände sind weiterhin sehr niedrig`, sagte der CDU-Politiker dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger`. Zusammen mit seinen Länderkollegen prüfe er, wie sich über September hinaus die notwendige Flexibilität für die Unternehmen sicherstellen lasse.

Sonntagsfahrverbot soll verlängert werden

‚Dazu gehören auch weitere befristete Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw, damit Güter, die aufgrund des Niedrigwassers nicht oder nur eingeschränkt über die Wasserstraße transportiert werden können, auf der Straße befördert werden können`, sagte Bilger.

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Die meisten Ausnahmeregelungen sollten ursprünglich Ende September auslaufen. Das sei aber keine Dauerlösung, so der Verkehrsminister. ‚Wir brauchen diese Ausnahmen jetzt, um die Unternehmen durch diese außergewöhnliche Situation zu bringen. Gleichzeitig schaffen wir zusätzliche Kapazitäten auf der Schiene und müssen langfristig dafür sorgen, dass unsere Wasserstraßen und die Schifffahrt besser mit solchen Niedrigwasserlagen umgehen können.` Für die Binnenschifffahrt sind neben dem Rhein vor allem die Elbe, die Donau, der Main und die Mosel relevant.

Foto: Lkw (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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