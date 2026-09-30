Deutschlandticket ab 2027 für 66,80 Euro: Preis steigt um 3,80 Euro

Der Preis für das Deutschlandticket steigt ab 1. Januar 2027 auf 66,80 Euro. Das beschloss der sogenannte „Koordinierungsrat“, zu dem unter anderem Vertreter der Landesverkehrsministerien und der Verkehrsbetriebe gehören, am Mittwoch offiziell. Die Zahl war kurz vorher schon inoffiziell kursiert.

Damit greife erstmals der von der Verkehrsministerkonferenz (VMK) bei der Frühjahrskonferenz im März in Lindau einstimmig beschlossene Preisindex, hieß es. Grundlage der Preisanpassung um 3,80 Euro im Vergleich zu 2026 seien Personal-, Energie- und „allgemeine Kosten“, die detailliert gewichtet und mit Stichtagserfassung anhand einer Formel berechnet wurden.

Deutschlandticket ab 2027 für 66,80 Euro

Der Preisindex soll nun jährlich zur Feststellung des Preises des Deutschlandtickets zur Anwendung kommen. Neben dem Preis für das Deutschlandticket wurden auch die Preise für das Deutschlandticket als Jobticket mit 63,46 Euro und als Semesterticket mit 40,08 Euro für 2027 neu festgelegt.

Das Deutschlandticket war 2023 als dauerhafter Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus dem Vorjahr eingeführt worden. Es kostete zu Anfang 49 Euro pro Monat, 58 Euro im Jahr 2025 und 63 Euro seit Januar 2026.

Bund und Länder beteiligen sich an der Finanzierung aus ihren Haushalten mit drei Milliarden Euro pro Jahr als Verlustausgleich für die Verkehrsunternehmen. Lauf bisheriger Vereinbarungen ist das Ticket mindestens bis zum Jahr 2030 gesichert. Rund 14,5 Millionen Menschen nutzen das Ticket derzeit.

Foto: Deutschlandticket am 30.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur