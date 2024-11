Mittelstand verliert Vertrauen in Bundesregierung: Blitzumfrage vernichtend!

Berlin / BVMW. In einer jüngsten Blitzumfrage des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (Der Mittelstand. BVMW) haben fast 90 Prozent der mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer angegeben, das Vertrauen in die Bundesregierung verloren zu haben. Diese dramatische Zahl zeigt auf schockierende Weise, wie sehr der Mittelstand das Vertrauen in die gegenwärtige Ampelregierung verloren hat. Deutlich wird der Wunsch nach einem politischen Wechsel: 77,74 Prozent der Befragten fordern Neuwahlen, um die beanstandete Handlungsunfähigkeit der derzeitigen Regierungskoalition zu überwinden.

Niederschmetternde Ergebnisse: Maßnahmen müssen folgen

Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer von Der Mittelstand. BVMW, äußerte sich deutlich: „Die Umfrageergebnisse sind niederschmetternd und zeigen, dass die Regierung durch Streit und Stillstand den Rückhalt im Mittelstand verspielt hat.“

Forderung nach Entscheidung und Konsequenzen

Besonders ins Zentrum der Kritik geriet die derzeitige Handlungsunfähigkeit der Ampelregierung. „Die Stimmung in unserem Land ist gekippt. Die Zeit ist jetzt reif für Entscheidungen.

BVMW Blitzumfrage zeigt deutlichen Trend gegen Bundesregierung

An der Blitzumfrage des BVMW hatten sich innerhalb von nur zwei Stunden 1.500 mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer beteiligt. Die Ergebnisse sind ein starkes Signal an die politische Ebene, das Missfallen und die Sorgen des Mittelstands ernst zu nehmen. Die Umfrage lässt keinen Zweifel daran, dass der Mittelstand sofortige Konsequenzen in Form von Neuwahlen fordert, um die aktuelle politische Lähmung zu überwinden.

Handlungsbedarf ist dringend

Die Ergebnisse dieser Blitzumfrage sollten als dringender Weckruf verstanden werden. Der Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, verliert zunehmend das Vertrauen in die Bundesregierung und fordert klare Konsequenzen, um zurück zur Handlungsfähigkeit zu gelangen.

Ein politischer Wandel scheint unausweichlich, wenn die Zufriedenheit und das Vertrauen der mittelständischen Unternehmen wiederhergestellt werden sollen.