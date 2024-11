Reiner Haseloff blickt in der Partnerregion Centre-Val de Loire auf gemeinsame 20 Jahre

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ehrte im Oktober 2024 die seit nunmehr 20 Jahren bestehende enge Partnerschaft zwischen dem Bundesland Sachsen-Anhalt und der französischen Region Centre-Val de Loire.

Diese Zusammenarbeit, die 2004 offiziell durch eine gemeinsame Erklärung von den damaligen Amtsinhabern Wolfgang Böhmer und Michel Sapin besiegelt wurde, hat sich zu einer fruchtbaren Beziehung entwickelt, die nicht nur kulturelle, sondern auch wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen hat.

Die ökonomischen Grundlagen der Partnerschaft

Die ökonomischen Verflechtungen zwischen Sachsen-Anhalt und Centre-Val de Loire haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten intensiviert. Ministerpräsident Reiner Haseloff betonte in seinen Reden während der Jubiläumsreise die Bedeutung dieser Zusammenarbeit für beide Regionen. „Nachdem Sachsen-Anhalt als Bundesland 40 Jahre von der deutsch-französischen Freundschaft abgeschnitten war, gab es viel aufzuholen“, so Haseloff. Die vielfältigen Projekte und gemeinsamen Initiativen sind Zeugen dieses Aufholprozesses.

Eine der wesentlichen wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten beider Regionen sind ihre beeindruckenden Landschaften und historischen Bauwerke, die sowohl touristische Erträge als auch Arbeitsplätze schaffen.

Während Centre-Val de Loire durch seine Schlösser und Burgen bekannt ist, kann Sachsen-Anhalt mit der Straße der Romanik und dem Gartenreich Dessau-Wörlitz aufwarten. Diese historischen und kulturellen Attraktionen ziehen jährlich zahlreiche Touristen an und fördern somit den lokalen und regionalen Tourismus.

Reisejournalistin Alexandra Rüsche begleitete Reiner Haseloff

Die Reisejournalistin Alexandra Rüsche begleitete die Jubiläumsreise von Reiner Haseloff und seiner Sachsen-Anhalt Delegation. Wunderschöne Fotos von den Gärten, Schlösser und Burgen können Sie in Ihrem Artikel „Sachsen Anhalt feiert die Region Centre-Val de Loire“ bei Reiseratgeber24 sehen.

Erfolge im Bereich Erneuerbare Energien und Hochwasserschutz

Ein zukunftsweisender Bereich der Zusammenarbeit ist der Sektor der erneuerbaren Energien. Sachsen-Anhalt ist bereits ein Vorreiter in Deutschland, was die Nutzung von Wind-, Solar- und Biomasseenergie betrifft. In diesen Bereichen findet ein intensiver Wissensaustausch mit der Partnerregion Centre-Val de Loire statt.

Ministerpräsident Haseloff hebt besonders den Austausch zwischen den Forschungsinstituten und Universitäten hervor, die innovative Ansätze im Bereich der erneuerbaren Energien entwickeln.

Auch im Bereich des Hochwasserschutzes arbeiten die beiden Regionen eng zusammen. Sowohl die Elbe als auch die Loire sind regelmäßig von Hochwasser betroffen, weshalb der gegenseitige Wissenstransfer in diesem Bereich von großer Bedeutung ist.

Wissenschaftsminister Armin Willingmann führte intensive Gespräche mit seinen französischen Kollegen, um gemeinsame Strategien und Maßnahmen zu entwickeln.

Bildung und Jugendaustausch als Fundament der Kooperation

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Partnerschaft ist der Bereich Bildung und Jugendaustausch. 13 Schulen und Berufsschulen aus Sachsen-Anhalt pflegen regelmäßige Kontakte zu Bildungseinrichtungen in Centre-Val de Loire. Diese Partnerschaften fördern nicht nur die Sprachkenntnisse der Schülerinnen und Schüler, sondern tragen auch zur kulturellen Verständigung und zur Stärkung des europäischen Gedankens bei.

Der regelmäßige Schüleraustausch und außerschulische Programme leisten einen bedeutenden Beitrag zur Völkerverständigung und zur Bewahrung des Friedens in Europa. „Unsere Zusammenarbeit betrifft heute die Bereiche Jugend, Erinnerungsarbeit, Klima, Kunst und Kultur“, so François Bonneaut, Präsident des Regionalrates von Centre-Val de Loire.

Kurze Zusammenfassung für schnelle Leser

Die 20-jährige Partnerschaft zwischen Sachsen-Anhalt und Centre-Val de Loire hat sich als äußerst produktiv und zukunftsweisend erwiesen. „Es ist uns gelungen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, das auf Zusammenarbeit und Frieden basiert“, resümierte François Bonneaut die vergangenen Jahre. Ministerpräsident Reiner Haseloff unterstrich die Bedeutung dieser Partnerschaft für beide Regionen und für Europa insgesamt: „Ohne die deutsch-französische Freundschaft wird es keinen Frieden und keinen Wohlstand in Europa geben.“

Die ökonomischen Erfolge, die durch diese Partnerschaft erzielt wurden, sind ein starkes Fundament für zukünftige Projekte. Es bleibt zu erwarten, dass die Initiativen im Bereich erneuerbare Energien, Hochwasserschutz und Bildung weiter ausgebaut werden und somit zur nachhaltigen Entwicklung beider Regionen beitragen. Ministerpräsident Haseloff und seine französischen Kollegen sind sich einig: Die Partnerschaft wird auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Pfeiler der deutsch-französischen Zusammenarbeit sein.