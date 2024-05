Nach dem Umzug schnell Anschluss und Freunde finden 

Statistiken zufolge ziehen rund 10 Millionen Deutsche jedes Jahr um, etwa 25000 Umzüge finden täglich statt. Oft bedeutet ein Umzug nicht nur die bisherige Wohnung, sondern das komplette Umfeld hinter sich zu lassen und in einer fremden Stadt einen Neuanfang zu wagen. Um sich in der fremden Umgebung schnell wohl und zuhause zu fühlen, sind frische Bekanntschaften essenziell. Mit unseren Tipps finden Sie schnell Anschluss und neue Freunde.

Eine Einweihungsparty veranstalten

Mit einem professionellen Umzugsunternehmen lässt sich der Umzug in das neue Zuhause schnell und stressfrei über die Bühne bringen. Anschließend ist die Freude meist groß, doch um sich jetzt in der neuen Umgebung wirklich heimisch zu fühlen, muss man sich erst mal einleben. Dazu gehört auch, schnell Kontakte zu knüpfen, damit man sich nicht womöglich einsam vorkommt. Eine gute Möglichkeit hierfür ist eine Einweihungsparty nach dem Umzug, auf die Sie Ihre neuen Nachbarn und Arbeitskollegen einladen. Schon ist der Kontakt zu diesen hergestellt und aus Fremden werden Bekannte und bestenfalls mit der Zeit Freunde. Laden Sie außerdem auch ein paar alte Freunde und Familienangehörige ein, um ein paar vertraute Gesichter um sich zu haben.

Online Gleichgesinnte in der Umgebung finden

Mithilfe von Online-Plattformen wie Meetup gelingt es Ihnen leicht, Gleichgesinnte mit ähnlichen Interessen in Ihrer neuen Umgebung zu finden. Auch bei Facebook können Sie gezielt nach lokalen Gruppen suchen, in denen Leute aus Ihrer Stadt sich ebenfalls Anschluss wünschen. Gemeinsam geht bekanntlich vieles leichter und es macht Spaß, mit ebenfalls frisch Hinzugezogenen zusammen die neue Heimat zu erkunden. Fragen Sie auch auf Ihren Social-Media-Kanälen gezielt nach, ob sich dort Menschen aus der Region finden, die Lust auf gemeinsame Unternehmungen haben.

Bei der Arbeit und in der Freizeit neue Kontakte knüpfen

Viele Umzüge gehen mit einem neuen Job einher. Bauen Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren neuen Kollegen auf und laden Sie den einen oder anderen, mit dem Sie gut auskommen, auch mal privat zum Essen oder einer Unternehmung ein. Aber auch abseits des Jobs lassen sich schnell Kontakte knüpfen – zum Beispiel durch einen Vereinseintritt oder ein Ehrenamt. Schauen Sie doch mal, welche Vereine in der neuen Heimat zu Ihren Interessen passen. Bei einem ehrenamtlichen Engagement können Sie zum Beispiel Erledigungen für alte und hilfsbedürftige Menschen machen, die sonst niemanden mehr haben. Dabei wirken Sie gegenseitig der Einsamkeit entgegen.

Alte Freundschaften pflegen

Der Umzug in eine neue Wohngegend ist noch lange kein Grund, alte Bekanntschaften zu vernachlässigen. Über soziale Netzwerke und WhatsApp lässt sich bequem Kontakt halten – außerdem sind Sie ja nicht aus der Welt. Wenn Sie nicht gerade von einem ans andere Ende Deutschlands ziehen, trennt Sie höchstens ein paar Stunden mit Auto oder Bahn von Ihren alten Freunden. Von denen würden Sie bestimmt einige gerne mal besuchen kommen.

Weitere Tipps, um schnell Anschluss in der neuen Wohngegend zu finden

Gehen Sie in Ihrem Wohnort unter Menschen und besuchen Sie Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen wie Museen, Galerien und Zoos. So lernen Sie Ihr Umfeld kennen und kommen vielleicht mit anderen Leuten ins Gespräch. Nutzen Sie außerdem die Weiterbildungsangebote von den Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen – dabei bilden Sie sich fort und lernen automatisch Leute mit ähnlichen Interessen kennen. Schließlich ist auch die Anschaffung eines Haustiers eine Möglichkeit, um sich in der neuen Bleibe nicht einsam zu fühlen.