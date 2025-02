Aktuelles vom Großer Preis des Mittelstands – Leipzig – Der renommierte Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstands 2025“ steht unter dem bedeutsamen Motto „STÜRMISCHE ZEITEN MEISTERN“ und hat die erste Etappe der Nominierungen abgeschlossen. Am 31. Januar 2025 wurden sämtliche Nominierungen für alle Wettbewerbskategorien eingereicht, was einen wichtigen Meilenstein in diesem anspruchsvollen Auswahlprozess darstellt.

Großer Preis des Mittelstands seit 31 Jahren!

Seit 31 Jahren vergibt die Oskar-Patzelt-Stiftung diesen prestigeträchtigen Preis, und auch in diesem herausfordernden Jahr für die deutsche Wirtschaft gab es eine beeindruckende Beteiligung. Insgesamt 4.208 Unternehmen und Institutionen wurden für den Wettbewerb nominiert, darunter 4.122 kleine und mittelständische Unternehmen, 33 wirtschaftsfreundliche Kommunen und 54 mittelstandsfreundliche Banken und Kreditinstitute.

Besonders hervorzuheben sind die 331 Preisträger der Jahre 1995 bis 2024, die zur Kategorie „Premier“ gehören. Zusätzlich wurden 11 wirtschaftsfreundliche Kommunen zur „Premier-Kommune“ und 10 Banken und Kreditinstitute zur „Premier-Bank“ nominiert. Des Weiteren stehen zwei herausragende Unternehmerpersönlichkeiten vor der Ehrung für ihr Lebenswerk.

Seit über einem Jahrzehnt verzeichnet dieser Wettbewerb jährlich mehr als 4.000 Nominierungen. Dies zeigt die kontinuierliche bundesweite Resonanz und die Anerkennung, die der Wettbewerb gewonnen hat. Er gilt als bedeutendster deutscher Wirtschaftspreis, wie das isw Halle/S. bestätigt, und wurde in den Jahren 2008 und 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zudem erhielt er 2015 den „Company Change Award“.

Motto passend zu den herausfordernden Zeiten

Das diesjährige Motto „STÜRMISCHE ZEITEN MEISTERN“ unterstreicht die Herausforderungen, denen sich Unternehmen heute stellen müssen. Der Wettbewerb, der vollständig ehrenamtlich organisiert wird, bietet eine wertvolle Plattform für die ideelle Wirtschaftsförderung und das Regionalmarketing.

Die insgesamt 4.843 Nominierungen wurden von Ministerien, Bundesverbänden, Kammern, Wirtschaftsfördergesellschaften, Vereinen und Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie von Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Dienstleistung und Handel eingereicht. Seit Beginn des Wettbewerbs im Jahr 1994 wurden mehr als 22.000 Unternehmen mit insgesamt über drei Millionen Beschäftigten und rund 100.000 Auszubildenden nominiert.

Dr. Helfried Schmidt geht es um Respekt und Anerkennung

Dr. Helfried Schmidt, Vorsitzender des Vorstands der Oskar-Patzelt-Stiftung und Gründer des Wettbewerbs, äußerte sich positiv über die hohe Beteiligung: „Es geht uns vor allem darum, dem deutschen Mittelstand Respekt und Anerkennung für sein Durchhaltevermögen in Krisenzeiten und seine Erneuerungsfähigkeit zu vermitteln.“

Petra Tröger, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Oskar-Patzelt-Stiftung, betonte: „Im Vergleich zu anderen Wirtschaftswettbewerben stehen hier die ganzheitliche Bewertung eines Unternehmens sowie Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung im Vordergrund – nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für die gesamte Gesellschaft.“

Die vollständige Liste der Nominierungen für den 31. Wettbewerb ist unter www.kompetenznetz-mittelstand.de und www.mittelstandspreis.com einsehbar. Bis zum 20. Februar erhalten alle Nominierten eine Urkunde zum Erreichen der Nominierungsliste und haben bis zum 15. April die Möglichkeit, die Fragen der Juroren online im Wettbewerbsportal zu beantworten.

100 Juroren sind bundesweit für „Großer Preis des Mittelstands“ tätig

Die Vorauswertung der eingereichten Daten erfolgt bis zum 31. Mai, und positive Ergebnisse führen zur Aufnahme auf die Juryliste, die zweite Stufe des Wettbewerbs. Auch dies wird mit einer Urkunde dokumentiert. Die bundesweit etwa 100 Juroren, verteilt auf zwölf Regionaljurys, bewerten die Teilnehmer nach fünf Kriterien: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement für Umwelt und Region sowie Service und Kundennähe beziehungsweise Marketing.

Galaabende in Würzburg und Düsseldorf

Die regionalen Galaabende zur Ehrung der Preisträger finden im Herbst in Würzburg am 13. September 2025, in Düsseldorf am 27. September 2025 und schließlich in Düsseldorf zur Bundesgala am 18. Oktober 2025 statt.

Der „Große Preis des Mittelstands“ bietet den nominierten Unternehmen und Institutionen eine wertvolle Gelegenheit, ihre Leistungen sichtbar zu machen und ihre Position als innovative Kräfte der deutschen Wirtschaft zu stärken. Die Mittelstand Nachrichten werden als Mitglied im Wirtschaftsnetzwerk Deutschland (WND) die Veranstaltung redaktionell begleiten.