Uli Hoeneß beim Network Power Day in Wertheim

Wertheim – Am 4. November 2024 fand der viel beachtete Network Power Day in Wertheim statt, eine Veranstaltung, die hohen Erwartungen gerecht wurde und neue Maßstäbe im Bereich Business-Networking setzte. Der renommierte Veranstalter Bernhard Schindler konnte hochkarätige Gäste wie Uli Hoeneß, Guido Cantz, Wolfgang Bosbach und Holger Stromberg begrüßen. Die über 200 anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer erlebten ein ebenso intensives wie inspirierendes Programm, das Schindlers Vision einmal mehr unterstrich: Networking neu denken und erfolgreich umsetzen.

167 Pitches in fünf Stunden: Business Networking in Rekordzeit

Im Eiltempo stellten sich 167 Unternehmen in kurzen Pitches vor. Diese konzentrierte Form der Präsentation führte zu einer Vielzahl von neuen Geschäftsabschlüssen, Kooperationen und innovativen Produktideen. Bernhard Schindler, der Initiator des Schindler Circle, erklärte dazu: „Unser Ziel war es, Networking auf eine neue Dimension zu heben, und das ist uns gelungen.“ Das Konzept des Schindler Circle basiert auf Ideen von Karl-Theodor zu Guttenberg und orientiert sich an erfolgreichen amerikanischen Networking- und Mentoring-Programmen.

Vom Networking zur Ausfahrt: Die Drivers-Card als Schlüssel zum Erfolg

Eine besondere Innovation des Tages war die Drivers-Card. Mit dieser Karte konnten sich Interessierte in ein E-Auto setzen und während einer Fahrt intensiven geschäftlichen Austausch pflegen. Die HomE World Wertheim als Veranstaltungsort bot den idealen Rahmen, um neue Technologien und Unternehmergeist im besten Licht zu zeigen. Schindler bemerkt: „Wir haben gezeigt, was durch die Kombination neuer Ideen, Technologien und Unternehmergeist möglich ist.“

Prominente Unterstützung: Uli Hoeneß und Wolfgang Bosbach

Uli Hoeneß und Wolfgang Bosbach gaben in inspirierenden Talkrunden wertvolle Einblicke in ihr Leben und ihre Netzwerke. Besonders Hoeneß‘ Appell, „endlich wieder mehr zu arbeiten“, fand großen Anklang. In einer Zeit, in der Work-Life-Balance und Vier-Tage-Wochen viel diskutiert werden, setzte Hoeneß ein klares Zeichen. Ähnlich äußerte sich Bosbach, der anmerkte, dass wirtschaftlicher Erfolg durch harte Arbeit und gute Planung entsteht.

Holger Stromberg und der kulinarische Aspekt des Network Power Day

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Der Starkoch Holger Stromberg präsentierte seinen ersten Koch-Roboter und gab Einblick in sein neues Gastrokonzept. In den sogenannten „Verwöhnpausen“ hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen und dabei wertvolle Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.

Bernhard Schindler zieht eine positive Bilanz

Bernhard Schindler zieht eine äußerst positive Bilanz dieses besonderen Tages: „Der Network Power Day war ein voller Erfolg. Wir werden auch im kommenden Jahr wieder mit dabei sein und sogar noch mehr Superlative bieten.“

Der Network Power Day in Wertheim hat eindrucksvoll gezeigt, dass effektives Networking in Zeiten digitaler Kommunikation und globaler Vernetzung unerlässlich ist. Mit Veranstaltungen wie dieser wird ein Rahmen geschaffen, in dem Innovation und Zusammenarbeit gedeihen können – zur Schaffung neuer Geschäftsbeziehungen und zur Förderung persönlicher sowie beruflicher Entwicklung.

Nutzen Sie die Chancen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Business-Networking. Werden Sie Teil der nächsten Generation von Führungskräften und Innovatoren!