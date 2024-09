Innovation und Weiterbildung im Mittelstand: Kooperation von THE GROW und INU

Weiterbildung im Mittelstand – Die mittelständische Wirtschaft in Deutschland steht vor zahlreichen Herausforderungen, die innovative Lösungen erfordern. Eine wegweisende Kooperation zwischen THE GROW und der INU Innovative University verspricht, genau diese Lösungen zu bieten. Ziel ist es, die mittelständische Wirtschaft durch fortschrittliche Instrumente für Personalentwicklung, Personalbindung und Personalqualifizierung nachhaltig zu stärken.

Ein neues Modell: „Work&Grow-4+1“

Ein zentrales Element dieser Kooperation ist das „Work&Grow-4+1“-Modell. Dieses Modell kombiniert moderne Arbeitszeitmodelle mit gezielter Weiterbildung. Konkret bedeutet dies eine 4-Tage-Arbeitswoche, ergänzt durch einen zusätzlichen Tag, der ausschließlich der Weiterbildung gewidmet ist. Diese Struktur bietet Unternehmen die Flexibilität, das Modell an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und gleichzeitig die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter zu verbessern.

Durch die Integration von Weiterbildung in den Arbeitsalltag wird nicht nur die berufliche Weiterentwicklung gefördert, sondern auch die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter gesteigert. Dies ist ein entscheidender Faktor für die langfristige Bindung von Fachkräften.

Die Bedeutung der Personalentwicklung im Mittelstand

Lebenslanges Lernen ist unerlässlich, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Mitarbeiter gelten als das wichtigste Gut der deutschen Wirtschaft, und ihre kontinuierliche Weiterentwicklung ist entscheidend für den Erfolg von Unternehmen. Maßgeschneiderte Bildungsangebote stärken nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, sondern fördern auch die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter.

Dabei wird auch Wert auf soziale, gemeinwohlorientierte und ökologische Aspekte gelegt. Diese ganzheitliche Herangehensweise stellt sicher, dass die Weiterbildung nicht nur dem wirtschaftlichen Erfolg dient, sondern auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet.

Digitale und nachhaltige Weiterbildung im Mittelstand

Die INU Innovative University positioniert sich als moderne Online-Hochschule für nachhaltige Weiterbildung. Mit hochschulzertifizierten Bildungsprogrammen und praxisrelevanten Inhalten bietet sie passgenaue Lösungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Die digitalen Formate ermöglichen flexible Lernmöglichkeiten, die sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen.

THE GROW Akademie: Start am 1. Oktober 2024

Ein weiterer Meilenstein dieser Kooperation ist die Gründung der THE GROW Akademie, die am 1. Oktober 2024 ihren Betrieb aufnehmen wird. Die Akademie bietet ein breites Portfolio an Bildungsangeboten, darunter hochschulzertifizierte Weiterbildungen, Zertifikatskurse und den „GROWpreneur-Bachelor“-Studiengang. Durch die Vernetzung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse mit praxisrelevantem Know-how wird eine fundierte und zugleich praxisnahe Ausbildung gewährleistet.

Unterstützung durch Wolfgang Bosbach

Die Bedeutung dieser Kooperation wird durch die Schirmherrschaft des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach unterstrichen. Seine Unterstützung verleiht dem Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit und Reichweite.

Chancen für den Mittelstand

Die Kooperation zwischen THE GROW und der INU Innovative University bietet dem Mittelstand in Deutschland einzigartige Möglichkeiten zur Personalentwicklung und -bindung. Durch innovative Modelle wie „Work&Grow-4+1“ und maßgeschneiderte Bildungsangebote wird nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt, sondern auch die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter gefördert.

Diese Initiative zeigt eindrucksvoll, wie durch gezielte Maßnahmen im Bereich der Weiterbildung nachhaltige Erfolge erzielt werden können. Sie bietet eine vielversprechende Perspektive für den Mittelstand und trägt dazu bei, dass Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt.

Weitere Informationen gibt es unter www.the-grow.de und www.inu.de.