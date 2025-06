Mister Matching Community und MediaMarktSaturn laden ins Xperion

Köln, 2. Juni 2025.

Als Event-Location ist das Xperion am Hansaring noch eher unbekannt. Für Gamer, Technik-Freaks und IT-Experten ist es jedoch ein Eldorado des Entertainments und der Information. Betreiber des Xperion ist der MediaMarkt in der Maybachstraße. Hier kann entdeckt und ausprobiert werden, was das Zeug hält. Playstations, Xboxes und neueste Trends dominieren das Riesenareal, aber auch Unternehmensthemen wie IT-Solutions und IT-Services sind hier zu Hause. MediaMarkt und Saturn möchten sich zunehmend neuen Zielgruppen öffnen und sich auch an Gewerbetreibende empfehlen. Deswegen kooperiert das Unternehmen mit der Mister Matching Community rund um Martin Müller – und lädt am 11. Juni zu einem besonderen Event.

Ein Ort für Geschäftsleute

„Dass im Xperion auch ein großer Hörsaal und ausgefeilte Tagungstechnik für Business-Events zur Verfügung steht, wissen viele gar nicht. Auch dass MediaMarktSaturn ein Interesse an der Vernetzung von Unternehmern und Selbständigen hat und diese aktiv mit allerlei Technik und Logistik unterstützt, ist vielen noch neu“, erklärt Martin Müller, der mit seiner Mister Matching Community eine ähnliche Mission verfolgt. „Wir bringen Entscheider zusammen, die sich gegenseitig unterstützen“, so der Geschäftsanbahner. Seiner Community gehören rund 30 kleine und mittlere Unternehmen an, die enge Verbindungen zueinander und zur Kölner Wirtschaft pflegen. Einer von mehreren lokalen Partnern der Community ist MediaMarktSaturn.

Keynote von Philip Semmelroth

Am 11. Juni laden MediaMarktSaturn und die Mister Matching Community gemeinsam zu einer Keynote von Philip Semmelroth ein. Das Thema: „Wachstum ist Chefsache“. Semmelroth ist einer der begehrtesten Redner Deutschlands. Er erklärt, wie Unternehmen auch in der Krise wachsen und skalieren können, wie sich Unternehmer von lästigen Alltagsthemen befreien, um so Zeit zu finden für die wesentlichen Weichenstellen, und wie Vertrieb im 21. Jahrhundert mittels KI sowie moderner Technologien und Management-Methoden funktionieren kann. „Kein Speaker passt besser ins Xperion als Philip Semmelroth“, freut sich Martin Müller.

„Online finden, offline binden“

Das Event sieht er als „Netzwerk der Netzwerker“. Er möchte, dass sich Unternehmer untereinander finden und sich eigene Netzwerke aufbauen. „In diesen Zeiten brauchen sich Unternehmer und Entscheider untereinander. Nur im Miteinander entstehen noch gute Geschäfte“, erklärt der Community-Gründer und Social-Media-Profi Martin Müller. Dazu passt auch sein Motto „online finden, offline binden“. Mit LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken allein funktioniere es nicht, macht er deutlich. Es brauche beides, eine Online-Community mit starkem Austausch und die persönliche Begegnung. „Das wird auch die Veranstaltung am 11. Juni beweisen. Wir wollen Geschäftsleute persönlich und individuell zusammenbringen.“

Ticktes sichern

Wer sich für die Mister Matching Community interessiert, findet weitere Informationen unter https://mister-matching.de. Anmeldungen zum Event im Xperion mit Philip Semmelroth am Mittwoch, den 11. Juni sind unter https://www.eventbrite.de/e/business-networking-in-koln-mit-philip-semmelroth-wachstum-ist-chefsache-registrierung-1362194373039 möglich.

Moderatorin des Abends im Xperion ist Dr. Martina Augl. Die charmante Österreicherin ist vielen als Expertin für Systemische Organisationsberatung bei Musterleader und als Sängerin FOXEE bekannt. Beginn der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr. Tickets gibt es ab 13,73 Euro. Im Preis inbegriffen sind Getränke und Fingerfood. Am Veranstaltungsort stehen zwei Parkhäuser zur Verfügung. Noch sind Tickets verfügbar. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Hintergrund Martin Müller

Martin Müller nennt sich nicht nur Mister Matching, er lebt es auch. Der Kölner Geschäftsanbahner, Business-Influencer und Unternehmer verknüpft Menschen und Märkte, stellt werthaltige Beziehungen zwischen Unternehmern und Entscheidern her, die sich rechnen und nachhaltig auszahlen. Mit seiner Mister Matching Community, in seiner LinkedIn-Gruppe sowie mit eigenen Formaten sorgt er für die optimale Präsentation auf allen Ebenen und für individuell wertvolle Business-Kontakte. Seine Werkzeuge sind LinkedIn, strategisches Networking, Empfehlungsmarketing und intensives Reputationsmanagement. Für Martin Müller zählen in erster Linie Substanz und der langfristige Erfolg. Sein Credo: online finden, offline binden. Sein Anspruch: Mehrwerte und Qualität. Sein Ziel: mehr Umsatz und Gewinn für alle Beteiligten mit Verbindlichkeit im Business.

Zu seinen Klienten zählen attraktive Arbeitgeber, die herausragende Mitarbeiter suchen, genauso wie Eventveranstalter, die Top-Entscheider ansprechen möchten. Martin Müller unterstützt HR-Abteilungen beim Recruiting, PR- und Werbetreibende mit qualitativer Reichweite und interessanten Zielkunden, Arbeitgeber auf ihrem Weg zur anziehenden Arbeitgebermarke und Experten beim Reputationsaufbau. Er stellt vor, vernetzt, begleitet und bahnt an – so lange bis es passt und die gewünschten Ziele miteinander erreichbar sind. Martin Müller kombiniert Wissen rund um Marketing und Vertrieb, Social Media und Event, Produktinnovationen und Unternehmenskonzepte. Er kennt die richtigen Partner und bereitet Wege für eine fruchtbare und ertragreiche Zusammenarbeit. Sein Wissen gibt er als Berater, Trainer und Redner weiter.

Weitere Informationen gibt es unter https://mister-matching.de.