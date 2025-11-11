Initiator vom Networkday ist Martin Müller.
Martin Müller lädt zum Networking Day in der Motorworld ein.
Networkday in der Kölner Motorworld

"Mister Matching" Martin Müller ganz in seinem Element!

Sven Oliver RüscheLetztes Update 11. November 2025
Am 19. November 2025 findet in der Motorworld Köln der Networkday statt – ein bedeutendes Branchenevent für die Kölner Wirtschaft, das Unternehmen, Entscheider und Selbstständige zu erstklassigem Business-Networking zusammenbringt. Die Veranstaltung, initiiert von Martin Müller und seiner Mister Matching Community, setzt auf gezieltes Matchmaking, um nachhaltige Geschäftskontakte zu fördern und die regionale Wirtschaft zu stärken.

Networkday bietet abwechslungsreiches Programm

Der Networkday in der Kölner Motorworld bietet ein abwechslungsreiches Programm, beginnend mit einer exklusiven Führung ab 17 Uhr durch die spektakuläre Ausstellung von Sportwagen, historischen Fahrzeugen und Luxusautos. Besucher erhalten so einen seltenen Blick hinter die Kulissen dieser einzigartigen Location, die sich zunehmend als hochwertige Business-Location in Köln etabliert.

Viele Boliden von Ferrari & Co. sind in der Motorworld zu sehen.
Viele Boliden von Ferrari & Co. sind in der Motorworld zu sehen. Foto: Sven Oliver Rüsche

Mehr als 30 Aussteller – darunter MediaMarktSaturn Business, Plusnet – Mensch im Büro GmbH oder die Rheinstars Basketball GmbH – präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen in der Drivers Hall.

Fachvorträge und Keynotes zwischen Ferraris & Co.

Die Veranstaltung umfasst zudem Fachvorträge und Keynotes in der historischen Empfangshalle, moderiert von Dr. Martina Augl. Hochkarätige Redner wie Tibor Taras, Geschäftsführer der Rheinstars Basketball GmbH, sowie Carsten Bischoff und Christian Harting teilen ihr Expertenwissen und inspirieren das Publikum.
Der Networkday fördert nicht nur den Austausch von Kontakten, sondern sieht sich auch als Instrument der Wirtschaftsförderung für Köln.

„Mister Matching“ – Martin Müller setzt auf aktive Kommunikation

Martin Müller, der als „Mister Matching“ bekannt ist, hebt hervor, dass die Veranstaltung aktive Kommunikation an der Schnittstelle von Unternehmern, Selbstständigen, Medien und der Motorworld zelebriert. Die Verbindung von exklusivem Ambiente und starkem Businessfokus macht den Networkday in der Motorworld zu einem Pflichttermin für alle, die ihr berufliches Netzwerk erweitern und neue Geschäftschancen erschließen möchten.

Das Event beginnt um 16 Uhr und endet offiziell um 20 Uhr, danach steht die Motorworld für intensives Networking bis in den Abend hinein offen.

Tickets sind für 29 Euro erhältlich und beinhalten Eintritt und Catering. Veranstaltungsort ist die Motorworld Köln, Butzweilerstraße 35-39.

Der Networkday in der Kölner Motorworld ist damit ein Highlight für die regionale Wirtschaft, das Menschen, Ideen und Unternehmen zusammenbringt – optimal für nachhaltiges Networking mitten im pulsierenden Herzen von Köln.

Weitere Informationen sowie Tickets zum Networkday in der Kölner Motorworld sind online verfügbar.

