Mehr als Kaffee und Obstkorb: Wie Mittelständler mit individuellen Mitarbeitergeschenken ihr Employer Branding stärken

Wer heute noch qualifizierte Fachkräfte gewinnen will, braucht neben einer guten Bezahlung weit mehr als das. Der Wettbewerb um Talente hat sich verschärft, und besonders die mittelständischen Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Employer Branding heißt strategisch an der eigenen Arbeitgebermarke arbeiten. Das geht über die Gestaltung von Stellenanzeigen hinaus, das geht ins tägliche Miteinander.

Individuelle Mitarbeitergeschenke sind ein oft unterschätztes Instrument in diesem Prozess. Sie kommunizieren Wertschätzung, stärken den Zusammenhalt und machen die Marke Unternehmens überhaupt erlebbar. Ein gut durchdachtes Präsent bleibt eher im Gedächtnis als die x-te Obstlieferung oder ein Gutschein aus der Schublade.

Was Employer Branding für den Mittelstand bedeuten kann

Während große Konzerne Unsummen in die Gestaltung ihrer Arbeitgebermarke pumpen (eigene Kampagnen, aufwühlende Karriereportale, HR-Profis, die sich nur um ihre Arbeitgebermarke kümmern), können mittelständische Unternehmen andere Ressourcen schöpfen, aber auch andere Stärken. Flache Hierarchien, unmittelbarer Zugang zur Unternehmensführung und eine entwickelte Unternehmenskultur sind Eigenschaften, die bei potenziellen Mitarbeitern immer gefragter werden. Diese Merkmale können aktiv hervorgehoben werden.

Individuelle Geschenke für Mitarbeiter stellen einen konkreten Ausdruck dieser Philosophie dar. Wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeitenden beim Onboarding, zu besonderen Jubiläen oder zum Jahreswechsel ein personalisiertes Geschenk überreicht, sendet es eine deutliche Botschaft: Hier steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht nur die Arbeitsleistung.

Personalisierte Geschenke als Markenbotschafter

Merchandise-Artikel, die auf die individuelle Person abgestimmt sind, erfüllen gleich mehrere Funktionen. Sie drücken Wertschätzung aus, fungieren als Markenbotschafter und bieten Anlässe für Gespräche. Ein stilvoller Pullover mit dem Firmenlogo, eine Tasse, die den Teamnamen trägt, oder ein Notizbuch in den Unternehmensfarben sind alltägliche Begleiter, die eine dauerhafte Sichtbarkeit der Marke gewährleisten, weit über den Moment der Übergabe hinaus.

Besonders gefragt sind Textilien, die eine individuelle Anpassung ermöglichen. Neben den traditionellen T-Shirts und Hoodies gewinnen auch Accessoires als Geschenkidee zunehmend an Beliebtheit. Unternehmen lassen beispielsweise Socken individuell bedrucken, wodurch ein praktisches, originelles und auffälliges Produkt entsteht. Das Resultat ist ein Geschenk, das sich von anderen abhebt und zugleich dezent für die Unternehmensmarke wirbt.

Individuelle Präsente als Markenbotschafter

Die Auswahl geeigneter Mitarbeitergeschenke hängt von drei wesentlichen Kriterien ab:

Funktionalität im Alltag hochwertige Verarbeitung Grad der Personalisierung

Produkte, die im Büro, im Homeoffice oder in der Freizeit Verwendung finden, bleiben im Kopf. Und minderwertiges Material sendet das falsche Signal, egal wie schön der Druck ist.

Klassische Produkte sind Thermobecher, Taschen, Textilien und Schreibwaren. Wer auf sich aufmerksam machen will, wählt Produkte, die zur eigenen Unternehmenspersönlichkeit passen. Ein IT-Unternehmen, das neuen Entwicklern ein Set aus personalisiertem Hoodie, Notizbuch und bedruckten Socken überreicht, signalisiert damit Liebe zum Detail und ein Gespür für Originalität. Genau das sind die Botschaften, die eine Arbeitgebermarke langfristig prägen.

Planung, Budgetrahmen und erste Schritte

Individuelle Merchandise-Produkte setzen in der Regel eine Mindestbestellmenge voraus, je nach Hersteller und Produkttyp zwischen 20 und 100 Stück. Entsprechende Planung ist deshalb ratsam, Produktionszeiten von zwei bis vier Wochen sind bei bedruckten Artikeln üblich.

Das Budget schwankt je nach Produkt und Veredelungsart stark. Einfache bedruckte Textilien wie Socken oder T-Shirts kosten bei mittleren Stückzahlen typischerweise zwischen 8 und 15 Euro pro Stück. Wer gezielt plant, die passende Produktkategorie auswählt und auf Qualität setzt, erzielt auch mit einem überschaubaren Budget eine spürbare Wirkung. Der erste Schritt ist dabei die einfachste Übung: herausfinden, was zur eigenen Unternehmenskultur passt, und dann tun.