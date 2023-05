Auf Messen brillieren: Bedruckte Textilien auch als Werbegeschenk

Die Repräsentation eines Unternehmens findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Die Website, das Gebäude, der Umgangston in E-Mails, eventuellen Sponsorings, all dies prägt das Image eines Unternehmens bei Fachkräften, Geschäftspartnern, Kunden und Wettbewerbern. Einer der Höhepunkte ist jedoch der Auftritt auf Messen. Nicht umsonst werden Mitarbeitende eigens für diesen Zweck geschult, der Messestand wird optisch aufbereitet und man lässt Banner und T-Shirts für Messen bedrucken. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob es sich um eine kleine Ausbildungsbörse oder eine große Fachmesse handelt. Ein gelungener Messeauftritt sichert die Bekanntschaft in der Branche, trägt zur Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen bei und kann sogar Fachkräfte in hart umkämpften Umfeldern sichern – Also nichts, was auf die leichte Schulter genommen werden sollte.

Wie sich bedruckte Textilien auswirken

In der Außendarstellung eines Unternehmens gilt es, auf jedes Detail zu achten. Bedruckte Textilien sind ein gutes Beispiel: Es gibt sie in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Die meisten Repräsentanten auf Messen tragen Shirts, Hemden, Jacken oder Westen in den Farben und mit dem Logo ihres Unternehmens. Das hat mehrere Effekte: Die Identifikation des Mitarbeitenden mit dem eigenen Unternehmen wird direkt gestärkt, der Mitarbeiter wird zum Botschafter, mehr Sichtkontakte zwischen dem Messebesucher und dem Logo und somit dem Branding des Unternehmens werden hergestellt, etwaige Gespräche mit den Mitarbeitenden werden direkt mit dem Unternehmen verknüpft. Die Aussagen des Logos durch Farbwahl und Bildsprache werden ebenfalls weitergetragen und das Image des Unternehmens wird gestärkt. Man könnte zusammenfassend sagen, dass die Ausstattung der Mitarbeitenden mit bedruckten Textilien eine wichtige Möglichkeit darstellt, um auf einer Messe Präsenz zu zeigen.

Diese Wirkung lässt sich jedoch noch weiter vergrößern: Bedruckte Textilien lassen sich auch als Werbegeschenke auf der Messe einsetzen und entfalten dementsprechend über die Messe hinaus noch ihre Wirkung. Stellen wir es uns einfach einmal vor: Der interessierte Messebesucher bekommt ein T-Shirt, einen Pullover oder eine Jacke mit Firmenlogo in angemessener Qualität geschenkt. Entweder er trägt das Kleidungsstück direkt auf der Veranstaltung, wo er gerade auf größeren die Präsenz des Unternehmens in andere Bereiche trägt, beispielsweise in andere Messehallen. Oder aber er zieht es erst danach an, in seinem Alltag, in dem er auf weitere Personen der firmeneigenen Zielgruppe trifft, die auf der Messe nicht anzutreffen waren. Das gilt für ganz unterschiedliche Zielgruppen: War es eine Ausbildungsbörse, können Sie sich einen Schüler vorstellen, der im T-Shirt mit Ihrem Logo zur Schule geht und weitere potentielle Auszubildende trifft war es ein potentieller Geschäftspartner, trägt dieser ein Hemd mit Ihrem Logo zur Arbeit, wo er auf Kollegen, Vorgesetzte, Zulieferer oder Kunden trifft; war es ein potentieller Kunde, trifft dieser sich vielleicht in dem Pullover mit Ihrem Logo mit seinen Freunden, die selbst ähnliche Interessen verfolgen. An diesem Beispiel können Sie jedoch nicht nur die Vorteile bedruckter Textilien klar erkennen, sondern auch ein weiteres Detail, auf das Sie bei der Auswahl achten müssen: Sie müssen den Geschmack der Zielgruppe treffen.

Unterschiedliche Textilien für unterschiedliche Zielgruppen

Stoff ist nicht gleich Stoff, Stil nicht gleich Stil und Zweck nicht gleich Zweck. Die Auswahl bedruckter Textilien sollte daher stets der Zielgruppe angepasst werden. Präsentieren Sie sich in einem T-Shirt oder Kapuzenpullover, um eine lockere Unternehmenskultur auszudrücken? Zeigen Sie mit einem Hemd, dass Ihnen ein professioneller Umgang wichtig ist? Verschenken Sie Jacken oder Westen, um sich von anderen Unternehmen abzuheben und gerade an der frischen Luft eine Langzeitwirkung zu entfalten? Bedruckte Textilien gibt es in den unterschiedlichsten Stoffen und für verschiedene Ziele. Bedenken Sie daher bei der Auswahl besonders, dass auf der einen Seite Ihr Unternehmen repräsentiert wird und dass Sie andererseits auch auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe eingehen.