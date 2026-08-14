Aktuelle Meldungen
Entdecken Sie tagesaktuelle Nachrichten, Veranstaltungen, Innovationen und Neuigkeiten aus dem deutschen Mittelstand! In der Kategorie “Aktuelle Meldungen” präsentieren wir relevante Informationen, Trends und Entwicklungen speziell für Familienunternehmen, Unternehmer und Entscheider. Bleiben Sie informiert über die neuesten Ereignisse, Innovationen und praxisnahe Erfolgsgeschichten führender Mittelstandsunternehmen – kompakt, verständlich und immer am Puls der Wirtschaft.
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Corporate Gifting mit Konzept: So wird Schenken zur Kommunikationsstrategie
Unabhängig davon, ob es um Kundenbindung, Teammotivation oder Markenimage geht: Gezielte Geschenke spielen in der Geschäftswelt eine größere Rolle als…Weiterlesen >>
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Gerichtsurteil: Persönliche Haftung bei DSGVO-Verstößen!
Gerichtsurteil beim Arbeitsgericht Duisburg - Vereinsvorstand haftet persönlich für einen DSGVO Verstoß und muss 10.000 EUR Strafe aus eigener Tasche…Weiterlesen >>
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Wenn Unternehmen ihren Standort wechseln: Diese Details werden beim Umzug wichtig
Ein Standortwechsel stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen, die sorgfältige Planung und strategische Koordination erfordern. Von der Logistikorganisation bis zur technischen…Weiterlesen >>
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DeepSeek vs. ChatGPT: Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz im Vergleich
In der Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) gibt es eine Vielzahl von Anwendungen und Technologien, die darauf abzielen, das Nutzererlebnis…Weiterlesen >>
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Unter Druck: Wie die Inflation den Mittelstand herausfordert und verändert
Die Inflation ist ein wirtschaftliches Phänomen, das in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung gewonnen hat und insbesondere den deutschen…Weiterlesen >>
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Mehrere Jobs parallel und mit Begeisterung
In den USA ist es bereits gang und gäbe: Dass eine Person gleich mehrere Jobs macht, ist normal und anerkannt.…Weiterlesen >>
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Die häufigsten Fehler bei der Unternehmensgründung und wie man sie vermeidet
Die Gründung eines eigenen Unternehmens ist für viele Menschen ein großer Traum. Doch dieser Weg ist oft mit Herausforderungen, die…Weiterlesen >>
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Der Stimme der Unternehmen Gehör verleihen
Falk S. Al-Omary wird neuer Pressesprecher des THE GROW Entrepreneurs Club sowie des THE GROW Ökosystems mit all seinen Leistungen,…Weiterlesen >>
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VPNs im Home Office: Sicherheit und Effizienz für Unternehmen und Mitarbeiter
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ist eine Technologie, die eine sichere und verschlüsselte Verbindung über ein weniger sicheres Netzwerk, wie…Weiterlesen >>
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Steigern Sie Ihre Führungskompetenz: Erfolgreiches Business Coaching für zukunftsorientierte Führungskräfte
In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt stehen Führungskräfte vor komplexen Herausforderungen, die vielfältige Kompetenzen erfordern. Business Coaching hat sich als effektives…Weiterlesen >>