Der Stimme der Unternehmen Gehör verleihen

Falk S. Al-Omary wird neuer Pressesprecher des THE GROW Entrepreneurs Club sowie des THE GROW Ökosystems mit all seinen Leistungen, Beteiligungen und Angeboten. Der Medien-Manager und Politikberater ist seit drei Jahren dabei und damit THE GROW-Mitglied der ersten Stunde. Neben seiner neuen Tätigkeit als Pressesprecher ist Falk S. Al-Omary auch Chapter-Vorstand in Mecklenburg-Vorpommern. Mit der Ernennung eines Pressesprechers möchte THE GROW seinen Anspruch als führender Business-Club Europas unterstreichen.

„Wir haben den Anspruch, eine bedeutende Stimme der deutschen und europäischen Wirtschaft zu sein“, erklärt Bernhard Schindler, Gründer und CEO. „Das gilt in allen Bereichen: Business-Matchmakings, Management, Technologie, Start-up-Mentoring, Investments und Know-how-Transfer.“ Seit drei Jahren wachse THE GROW national und international. Nun sei es an der Zeit, diese Erfolge und die besonderen Leistungen auch über das eigene Netzwerk und die sozialen Medien hinaus zu kommunizieren. „Wir sind jetzt soweit, dass wir im Konzert der großen Interessenvertreter und Player mitspielen können. Wir haben Kooperationen mit Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten, namhafte Mitglieder aus allen Branchen, einzigartige Mehrwerte und eine flächendeckende Repräsentanz im gesamten DACH-Raum“, resümiert Bernhard Schindler. Mit Stolz und Enthusiasmus könne man nun mehr denn je zeigen, was bislang erreicht worden sei und was jeden Tag in den Chaptern und auf nationaler Ebene neu erreicht werde.

Mit Falk S. Al-Omary habe THE GROW einen erfahrenen Medienprofi für die neu geschaffene Aufgabe des Pressesprechers gewonnen, so Schindler. „Falk S. Al-Omary kennt die Wirtschaft, die Medien und die Politik, ist seit fast 30 Jahren aktiv in der Berliner Verbandsszene sowie im politischen Agenda Setting und in der Unternehmenskommunikation.“ Mit der neuen Pressestelle wolle man auch den einzelnen Chaptern und deren Vorständen mehr Gewicht verleihen, die regionalen Aktivitäten stärken. „In den Chaptern arbeiten hervorragende und vorbildliche Unternehmer daran, Mehrwerte und außergewöhnliche Begegnungen zu schaffen, die es verdienen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.“

„Ich kenne kein lebendigeres und aktiveres Netzwerk als THE GROW“, vergleicht Falk S. Al-Omary, der Mitglied in zahlreichen Organisationen ist. Mit rund 200 Veranstaltungen pro Jahr sei sowohl der Entrepreneurs Club eine Bereicherung für Unternehmen als auch die Mehrwerte, die in dem Ökosystem drumherum geboten würden. „Es gibt hier viele interessante und einzigartige Geschichten, innovative Projekte und Kooperationen. Das ist das Beste, was einem als Medienmenschen passieren kann“, so der Berliner Kommunikationsprofi. Der Stoff für gute Stories gehe sicher nicht aus.

Weitere Informationen gibt es unter https://the-grow.de.

Hintergrund

THE GROW gehören mehr als 900 Unternehmer an, darunter viele internationale Player, die sich in regionalen Chaptern vernetzen. Chapter gibt es in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, aber auch in Südtirol sowie in Dubai. Das Unternehmen versteht sich als Ökosystem für den europäischen Mittelstand. THE GROW gibt ein eigenes Magazin heraus, veranstaltet rund 200 Events pro Jahr und erreicht mit der THE GROW App und THE GROW TV ein Millionenpublikum. Zudem verbindet das Unternehmen die Innovationskraft von Start-ups mit der Erfahrung und Finanzkraft etablierter Mittelständler. Zudem wird mit dem THE GROW Bachelor sowie der hochschulzertifizierten THE GROW Akademie mit den Schwerpunkten SDG/ESG, Brand & Marketing, New Sale, Network und Intrapreneurship ein regelmäßiger Know-how-Transfer zwischen der Forschung und der Unternehmerschaft sowie zwischen den Mitgliedsunternehmen gewährleistet. Erfinder und CEO des THE GROW Ökosystems ist der Investor, Unternehmer und Buchautor Bernhard Schindler.

