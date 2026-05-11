Standardpolicen: nur scheinbare Sicherheit

Kolumne von Sven Jobusch

In nahezu jedem Unternehmen existiert heute ein beachtlicher Bestand an Versicherungsverträgen. Betriebshaftpflicht, Inhaltsversicherung, Rechtsschutz, Cyberversicherung, Berufsunfähigkeit, D&O, Fuhrpark- oder Gebäudeabsicherung gehören vielerorts zur selbstverständlichen Grundausstattung. Die Unterlagen sind vollständig, Beiträge werden regelmäßig bezahlt, und nicht selten entsteht daraus das beruhigende Gefühl, die wesentlichen Risiken seien professionell abgefangen. Genau diese Sicherheit ist jedoch in vielen Fällen trügerisch. Denn die Existenz einer Police allein sagt nur wenig darüber aus, ob ein Unternehmen im Ernstfall tatsächlich geschützt ist.

Standardisierte Versicherungslogik tritt auf individuelle Gefahren

Der zentrale Grund liegt in einem einfachen, aber folgenreichen Missverhältnis: Versicherungen arbeiten zwangsläufig mit standardisierten Produkten, Unternehmer hingegen leben in hochindividuellen Risikostrukturen. Ein Versicherer muss Risiken kategorisieren, definieren, tarifieren und vertraglich eingrenzen. Er benötigt Modelle, die für viele Kunden anwendbar sind. Versicherungen denken in Szenarien, Kollektiven und statistischen Durchschnitten. ARKM.marketing





Das Unternehmen auf der anderen Seite funktioniert nicht nach Tariflogik, sondern nach seinen ganz eigenen Abhängigkeiten, personellen Konstellationen, Finanzierungswegen, technischen Infrastrukturen und Marktverbindungen. Was auf dem Papier versicherbar aussieht, ist deshalb noch lange nicht deckungsgleich mit dem, was in der unternehmerischen Realität tatsächlich bedrohlich werden kann. Wie gravierend diese Differenz ist, zeigt sich meist erst im konkreten Belastungsfall.

Kontrollverlust wiegt stärker als policierte Risiken

Fällt etwa in einem inhabergeführten Unternehmen der Unternehmer selbst für mehrere Wochen oder Monate krankheitsbedingt aus, dann ist dies weit mehr als eine personenbezogene Frage. Verträge müssen unterschrieben, Mitarbeiter geführt, Kunden beruhigt, Banken informiert und operative Entscheidungen getroffen werden. In vielen mittelständischen Betrieben laufen zentrale Kommunikations- und Entscheidungsstränge faktisch über eine einzige Person. Natürlich existieren hierfür häufig Versicherungen oder Ausfallbausteine. Was sie jedoch nicht automatisch ersetzen, ist Führungspräsenz, Marktvertrauen und unternehmerische Steuerung. Die finanzielle Leistung einer Police kann einen Teil kompensieren – die entstehende operative Lähmung beseitigt sie nicht.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei digitalen Schäden. Wird ein Unternehmen durch einen Cyberangriff oder einen Serverausfall lahmgelegt, denkt der Versicherungsvertrag zunächst in klaren Schadenkategorien: IT-Wiederherstellung, Datenverlust, gegebenenfalls externe Spezialisten. Der Unternehmer erlebt hingegen binnen Stunden eine ganz andere Wirklichkeit. Rechnungen können nicht gestellt werden, Lieferketten stocken, Kundendaten sind nicht verfügbar, Mitarbeiter sitzen ohne Arbeitsgrundlage im Büro, während parallel Kommunikations- und Rechtfertigungsdruck von außen entsteht. Der versicherte IT-Schaden ist in diesem Moment nur die Oberfläche. Die eigentliche Belastung liegt in Liquiditätsstörungen, Vertrauensverlust und einem temporären Kontrollverlust über den eigenen Betrieb.

Kaskade wirtschaftlicher und reputativer Nebenwirkungen

Auch klassische Haftungsfälle verlaufen in der Praxis selten so linear, wie Policen es suggerieren. Verursacht ein Produktfehler, ein Beratungsfehler oder ein organisatorisches Versäumnis einen größeren Schaden, dann geht es nicht nur um die juristische Regulierung. Kundenbeziehungen können kippen, Folgeaufträge werden gestoppt, Banken hinterfragen Planungen, und intern bindet der Vorgang enorme Managementkapazitäten. Die Versicherung prüft einen definierten Schadenhergang; das Unternehmen kämpft parallel mit einer Kaskade wirtschaftlicher und reputativer Nebenwirkungen.

Gerade diese Kettenreaktionen sind der Punkt, an dem viele Unternehmer feststellen, dass ihre formale Vertragslandschaft und ihre tatsächliche Risikowirklichkeit nicht identisch sind. Denn Standardpolicen sichern in erster Linie klar benennbare Einzelereignisse ab. Unternehmerische Krisen entstehen jedoch fast nie durch das Einzelereignis allein, sondern durch dessen Folgewirkungen im System.

Übersetzung der Vertragswelt in die unternehmerische Wirklichkeit

Hinzu kommt, dass Unternehmer ihre eigenen Belastungslinien oft nur teilweise kennen. Im Tagesgeschäft stehen Vertrieb, Personal, Kosten, Kunden und Wachstum im Vordergrund. Risiken werden zwar intuitiv gespürt, aber selten in allen Konsequenzen analytisch durchgespielt. Welche Zahlungsströme brechen weg, wenn ein Schlüsselprozess zehn Tage stillsteht? Welche privaten Finanzierungsverpflichtungen drücken sofort zusätzlich auf die Unternehmensliquidität? Welche Kundenbeziehungen hängen stärker an der Person des Inhabers als angenommen? Welche Stellvertreterregelungen existieren nur theoretisch?

Viele dieser Fragen werden nicht deshalb übersehen, weil Unternehmer nachlässig wären, sondern weil sie in der Dynamik des Geschäftsalltags nicht automatisch sichtbar werden.

Genau hier stößt die reine Produktberatung an ihre Grenzen. Wer lediglich prüft, ob eine Betriebshaftpflicht vorhanden ist, ob die Deckungssumme einer Cyberversicherung erhöht werden sollte oder ob eine D&O abgeschlossen wurde, betrachtet nur einzelne Vertragsinseln. Was fehlt, ist die Übersetzung dieser Vertragswelt in die konkrete unternehmerische Wirklichkeit. Die entscheidende Frage lautet nicht, welche Policen abgeschlossen wurden, sondern welche realen Szenarien das Unternehmen in seiner Handlungsfähigkeit bedrohen und ob die vorhandenen Verträge genau an diesen Punkten tatsächlich tragfähig sind.

Hohe Versicherungssummen bedeuten nicht hohe Sicherheit

Ein Beispiel dafür ist die weit verbreitete Annahme, hohe Versicherungssummen bedeuteten automatisch hohe Sicherheit. Das ist nur bedingt richtig. Eine großzügige Deckung hilft wenig, wenn Zahlungen zeitlich verzögert fließen, wenn Nebenschäden nicht umfasst sind oder wenn die eigentliche Krise in der zwischenzeitlichen Handlungsunfähigkeit besteht. Ebenso kann ein sauber formulierter Vertrag seine Wirkung verfehlen, wenn intern niemand definiert hat, wer im Schadenfall welche Entscheidungen trifft, welche Informationen an Banken oder Kunden gehen und welche Prozesse sofort priorisiert werden müssen. Versicherungsschutz ohne organisatorische Anschlussfähigkeit bleibt ein halbes Sicherheitskonzept.

Sicherheitsarchitektur entwickeln

Daraus ergibt sich zwangsläufig eine neue Bedeutung qualifizierter Beratung. Unternehmer benötigen heute weniger einen Verkäufer einzelner Produkte als vielmehr einen fachlich versierten Übersetzer zwischen zwei Systemen: der standardisierten Welt der Versicherungsverträge und der individuellen Welt unternehmerischer Risiken. Nur wer beide Seiten versteht, erkennt, welche Gefahren tatsächlich existenzrelevant sind, welche Risiken bewusst selbst getragen werden können und an welchen Stellen vermeintlich vollständiger Schutz in Wahrheit nur auf dem Papier besteht.

Diese Einordnung ist deshalb von so großer Bedeutung, weil die größte Gefahr selten im völligen Fehlen einer Versicherung liegt. Gefährlicher ist die Illusion, man habe das Thema bereits erledigt, nur weil Verträge vorhanden sind. Viele Unternehmen sind nicht unversichert. Sie sind lediglich unvollständig verstanden.

Unternehmerische Sicherheit entsteht folglich nicht durch die Menge der Policen, sondern durch die Qualität der Risikoanalyse hinter ihnen. Standardprodukte können sinnvolle Bausteine sein. Belastbaren Schutz bieten sie jedoch erst dann, wenn sie in ein individuelles Gesamtkonzept eingebettet werden, das die tatsächlichen Abhängigkeiten, Schwachstellen und Krisenszenarien des Unternehmens berücksichtigt. Erst dort beginnt aus Versicherungsschutz wirkliche unternehmerische Resilienz zu werden. Nicht Verträge entscheiden, sondern eine kluge individuelle Sicherheitsarchitektur.

Autorenprofil:

Der MiNa-Kolumnist Sven Jobusch ist unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler. Als geprüfter Fachwirt für Finanzen und Versicherungen ist er auf Gewerbekunden, Selbstständige und Freiberufler spezialisiert. Seine Mandanten schätzen insbesondere seinen Fokus auf strategische Vorsorge- und Vermögensplanung sowie Krisenprävention und Krisenintervention. Er gilt als Finanzarchitekt und jemand, der Unternehmen und Unternehmer vor und in Krisen schützt – insbesondere in Sachen Vermögen. In seiner Kolumne gibt er Finanzwissen weiter und beschäftigt sich mit den Themen Vorsorge, Resilienz und Krisenabsicherung.