Audi plant SUV-Werk in den USA: Baustart 2027, 4.500 Jobs und vier Milliarden Dollar Investition

Der deutsche Autobauer Audi hat auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump den Bau eines neuen SUV-Werks in den USA angekündigt. Trump teilte in Georgia mit, dass Audi im nächsten Monat mit dem Bau eines großen Werks in dem Bundesstaat beginnen werde, in dem jährlich 200.000 Autos produziert werden sollen. Audi-Chef Gernot Döllner dankte Trump für dessen Unterstützung.

Audi folgt dem Ruf von Trump

Der Baubeginn des Werks ist für 2027 vorgesehen. Audi plant, rund 4.500 Arbeitsplätze zu schaffen und etwa vier Milliarden US-Dollar zu investieren. Die Produktion soll Anfang der 2030er-Jahre starten und Premium-SUVs für den nordamerikanischen Markt umfassen.

Die IG Metall äußerte sich positiv zu den Plänen, forderte jedoch klare Perspektiven für die Beschäftigten an allen Standorten. Christiane Benner, die Erste Vorsitzende, betonte die Notwendigkeit verbindlicher Perspektiven. Die abschließende Entscheidung über den Fabrikneubau stehe unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung.

Foto: Audi (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur