Bundesagentur für Arbeit am 30.09.2026
Bundesagentur für Arbeit am 30.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Karriere

Bundesagentur für Arbeit: Online-Portal down – Arbeitslosmeldung und Anträge derzeit nicht möglich

dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Internetdienste der Bundesagentur für Arbeit sind seit mindestens 24 Stunden von einem Ausfall betroffen. Ein Sprecher der Agentur bestätigte in der „Welt“, dass diverse Dienste auf der Webseite der Agentur aktuell nicht funktionieren. Betroffen sind unter anderem die Arbeitslosmeldung und die Beantragung von Arbeitslosengeld, wie die „Welt“ weiter schreibt.

Bundesagentur für Arbeit: Online-Portal down

Die Ursache des Ausfalls ist unbekannt, die Agentur spricht von einer „technischen Störung“. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, so der Sprecher. Einen Cyberangriff als Ursache des Ausfalls kann die Agentur bislang weder bestätigen noch ausschließen.

Die technischen Probleme kommen für die Kunden der Arbeitsagentur zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn zum Monatswechsel greifen im Sozialrecht strikte Meldefristen. Wer zum 1. Oktober arbeitslos wird, muss sich zwingend an diesem Stichtag melden. Das Gesetz koppelt den Anspruch auf Arbeitslosengeld direkt an dieses Datum. Bleibt das Online-Portal offline und weichen Antragsteller nicht rechtzeitig auf eine persönliche Vorsprache in der Filiale aus, verfällt der Leistungsanspruch für die Ausfalltage. Auch Bürgergeldempfängern drohen Ausfälle, wenn sie ihre Ansprüche nicht verlängern können.

ARKM.marketing
     


In diversen Internetforen, unter anderem im Reddit-Forum, beschreiben Kunden der Agentur bereits seit gestern den Ausfall.

Foto: Bundesagentur für Arbeit am 30.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.