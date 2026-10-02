Hugo Boss (Archiv)
Hugo Boss (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Unternehmen

Hugo Boss: Daniel Grieder sieht Frasers-Beteiligung gelassen – Umsatzrückgang bewusst in Kauf genommen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder sieht in der Beteiligung der britischen Handelskette Frasers kein Problem für die Strategie des Modekonzerns.

„Es spielt keine Rolle, wie viel Prozente Frasers am Ende hat“, sagte Grieder der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Frasers-Konzern hatte die Beteiligung mit einem Übernahmeangebot auf 48 Prozent ausgebaut. Der britische Konzern habe signalisiert, auf mehr als 50 Prozent gehen zu wollen.

Über die Strategie für Hugo Boss sei man sich mit Frasers „grundsätzlich einig“. Allerdings räumte Grieder ein: „Ein neuer Investor bringt natürlich auch seine Sicht ein.“ Frasers habe bereits 1,5 Milliarden Euro in Hugo Boss investiert.

ARKM.marketing
     


Zugleich nehme Hugo Boss momentan „bewusst Umsatzrückgänge in Kauf“, um anschließend wieder zu wachsen, sagte Grieder. Das Unternehmen wolle weniger über Rabatte verkaufen, sondern zum vollen Preis. Im ersten Halbjahr war der Umsatz um acht Prozent gesunken. Das einst für 2025 genannte Umsatzziel von fünf Milliarden Euro wolle man weiter erreichen, lege sich aber nicht mehr auf einen Zeitpunkt fest. 2027 wolle Hugo Boss wieder wachsen, wenn auch noch nicht stark.

Foto: Hugo Boss (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.