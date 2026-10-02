Galeria Kaufhof (Archiv)
Galeria Kaufhof (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Galeria-Insolvenzantrag in Düsseldorf: Vierter Antrag in sechs Jahren, 12.000 Beschäftigte betroffen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. Oktober 2026
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Die Warenhauskette Galeria hat beim Amtsgericht Düsseldorf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.

Der Antrag schaffe den rechtlichen Rahmen, um die aktuelle Situation zu ordnen, das Unternehmen zu stabilisieren und die Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, teilte Galeria am Freitag mit. Wie es nun für die rund 12.000 Beschäftigten weitergeht und ob weitere Filialen geschlossen werden müssen, blieb zunächst unklar.

Für die Warenhauskette ist es bereits der vierte Insolvenzantrag innerhalb von sechs Jahren. Bereits in den Jahren 2020, 2022 und 2024 hatte das Unternehmen Insolvenz beantragt. Damals mussten mehrere Warenhäuser schließen. Im Sommer kündigte Galeria an, etliche Filialen auf den Prüfstand zu stellen.

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