Straßenschild der Wall Street (Archiv)
Straßenschild der Wall Street (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

US-Börsen uneinheitlich – KI-Zweifel belasten Tech-Werte

dts NachrichtenagenturLetztes Update 22. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.868 Punkten berechnet, ein minimales Plus in Höhe von 0,02 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.

Deutlich nach unten ging es dagegen für den Nasdaq 100, der bei 28.959 Punkten 2,9 Prozent niedriger aus dem Handel ging, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.663 Punkten 1,2 Prozent im Minus beendete.

KI-Zweifel kommt an den Börsen an

Für schlechte Stimmung sorgen derzeit vor allem wachsende Zweifel an dem KI-Boom. Entsprechend nimmt vor allem der Druck auf Tech-Werte zu.

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Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1214 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8917 Euro zu haben.

Der Goldpreis war derweil stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.025 US-Dollar gezahlt (-2,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,41 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen kräftig: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 113,10 US-Dollar; das waren 4,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Straßenschild der Wall Street (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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