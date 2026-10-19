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Finanzen

Dax startet schwach: Ölpreis bleibt großes Thema an den Börsen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 19. Oktober 2026
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Der Dax ist am Montag schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.445 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen, Symrise und Merck, am Ende Vonovia, Continental und Rheinmetall.

„Der Ölpreis bleibt das große Thema an den Börsen“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Am Freitag hatte der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent mit 110 US-Dollar ein neues Verlaufshoch erreicht. „Und es wird immer klarer, dass sich niemand auf einen schnellen Rückgang des Ölpreises einstellen sollte.“ Der Liefertermin Juni 2027 wird mittlerweile bei 95 US-Dollar gehandelt. „Damit bleibt der Ölpreis eine der großen Bedrohungen für die globale Konjunktur.“

Die Weichen stünden allerdings zum heutigen Wochenstart auf Erholung, so Altmann. „Die Wall Street ist mit einem großen Minus aus dem Freitags-Handel gegangen. Heute wird dieser Rücksetzer zum Wiedereinstieg genutzt. Neben dem Ölpreis sind es in den USA vor allem die KI-Sorgen, die zuletzt für massive Verluste gesorgt haben.“ Der Dax profitiere in dieser Phase vom deutlich geringeren Tech-Gewicht. „Das nächste Kursziel für den Dax in der aktuellen Erholungsbewegung ist die 50-Tage-Linie bei aktuell 25.720 Punkten.“ Über dieser hatte der Dax zuletzt am 8. September geschlossen.

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Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1209 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8921 Euro zu haben.

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