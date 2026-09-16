Federal Reserve (Archiv)
Federal Reserve (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
FinanzenWirtschaft

Fed erhöht Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent

dts NachrichtenagenturLetztes Update 16. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Der Leitzins liegt damit in einer Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent, hieß es in einer nach einer Gremiensitzung am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Fed erhöht Leitzins

Während beim letzten Mal die Entscheidung, den Leitzins unverändert zu lassen, mit 9 zu 3 Stimmen getroffen wurde, fiel der Beschluss dieses Mal wieder einstimmig. Es ist die erste Leitzinserhöhung der Notenbank seit 2023.

Die Fed begründet den Schritt mit ihrem Doppelmandat: Ihre Ziele sind einerseits eine möglichst hohe Beschäftigung und andererseits Preisstabilität.

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Bei der Beschäftigung sieht die Zentralbank derzeit offenbar wenig Grund zur Sorge: Der Beschäftigungszuwachs halte mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung Schritt und die Arbeitslosenquote habe sich kaum verändert, erklärte die Fed in ihrem Statement. Die Wirtschaftstätigkeit wachse in einem soliden Tempo. Während die Unsicherheit unter anderem aufgrund geopolitischer Entwicklungen weiterhin hoch sei, hätten sich die inländischen Ausgaben als widerstandsfähig erwiesen. Das Produktivitätswachstum sei stark und die Kapitalinvestitionen robust, so die Notenbank.

Die Inflation bleibe jedoch auf einem hohen Niveau. Die geldpolitischen Maßnahmen sollen nun eine zeitnahe Rückkehr zum Zwei-Prozent-Ziel des Offenmarktausschusses der Federal Reserve unterstützen. Man werde für Preisstabilität sorgen, versprach die Zentralbank.

Foto: Federal Reserve (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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