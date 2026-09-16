Michael Kremer zum Chefökonomen der Weltbankgruppe ernannt

Michael Kremer ist zum Chefökonomen der Weltbankgruppe ernannt worden. Das teilte der Präsident der Weltbankgruppe, Ajay Banga, am Mittwoch mit. Kremer hatte 2019 für einen experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der weltweiten Armut gemeinsam mit zwei weiteren Wissenschaftlern den Wirtschaftsnobelpreis erhalten.

„Er kommt zu uns in einer Zeit, in der die Welt mutige Lösungen für ihre dringendsten Entwicklungsherausforderungen braucht“, sagte Banga. „Michael hat seine Karriere nicht nur damit verbracht, herauszufinden, was in der Entwicklungszusammenarbeit funktioniert, sondern dies auch in großem Maßstab unter Beweis zu stellen – und genau diese Denkweise brauchen wir.“

Die Weltbankgruppe verfüge über enorme Forschungskapazitäten, um innovative Lösungen für Entwicklungsprobleme zu entwickeln und zu erproben, sagte Kremer. „Die vor uns liegenden Herausforderungen sind enorm, darunter die Schaffung von Arbeitsplätzen in großem Maßstab, die Mobilisierung des für die Entwicklungsfinanzierung benötigten privaten Kapitals und die Gewährleistung, dass die Menschen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und anderen Dienstleistungen haben, die sie für ein erfolgreiches Leben benötigen.“

Foto: Weltbank (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur