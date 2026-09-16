Gasspeicher (Archiv)
Gasspeicher (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
EnergiewendeWirtschaft

Gasspeicher in Deutschland: 80-Prozent-Ziel vor dem Winter wohl nicht erreichbar

dts NachrichtenagenturLetztes Update 16. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die staatlich vorgegebene Füllmenge der Gasspeicher in Deutschland von 80 Prozent ist nach Einschätzung des Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, vor dem Winter wohl nicht mehr zu erreichen.

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Inzwischen seien sich alle Experten einig, dass diese 80 Prozent schon technisch fast nicht mehr zu schaffen und auch nicht realistisch seien, sagte er dem Sender Phoenix. Derzeit seien die Gasspeicher zu 56 Prozent gefüllt. Dies sei bereits mehr, als man im gesamten letzten Winter entnommen habe. Doch er wies darauf hin: „Wir haben jetzt Mitte September. Das heißt, die Speicher können und sollten auch noch weiter gefüllt werden.“

Auch wenn die Preise hoch seien, müssten Händler den September und Oktober nutzen, „um noch ein gewisses Maß mehr einzuspeichern und vorzusorgen.“ Die Speicher seien jedoch nicht allein wichtig für die Gasversorgung. „Wir haben mit vier Flüssiggasterminals eigene Kapazitäten geschaffen. Wir können aus Norwegen, aus Belgien, Holland und Frankreich Gas beziehen“, so Müller.

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Zudem begrüße er den Aufbau einer staatlichen Gasreserve. Es wäre gut, wenn das Gesetz nun zügig beraten und beschlossen werde, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur.

Foto: Gasspeicher (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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