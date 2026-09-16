Kinder in einer Schule (Archiv)
Kinder in einer Schule (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

EU-Kommission plant Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 Jahren

dts NachrichtenagenturLetztes Update 16. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 Jahren ausgesprochen.

Social-Media-Verbot kommt als KIDS ACT

„Jetzt ist es an der Zeit, dass Europa handelt“, sagte sie am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg. „Morgen wird die Kommission den Rechtstext zu Kindern vorschlagen, den `KIDS ACT`. Wir werden einen graduellen und ausdifferenzierten Ansatz verfolgen.“ Jede Altersstufe habe ihre eigenen Sensibilitäten und deshalb werde es für jede ein eigenes, darauf abgestimmtes Schutzniveau geben.

Konkret gelte der Plan: „Keine sozialen Netzwerke unter 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter 15 Jahren“, so von der Leyen. „Das bedeutet: von 13 bis ein Kind 15 wird, nur `Mini-Konten`, die von Eltern eingerichtet und beaufsichtigt werden, mit begrenzten Funktionen und zeitlicher Einschränkung. Und für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren werden die Plattformen zu einem sicheren Design verpflichtet.“

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Foto: Kinder in einer Schule (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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