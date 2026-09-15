US-Börsen fallen: Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 im Minus, Ölpreis steigt stark

Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.093 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.586 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.938 Punkten 0,7 Prozent im Minus.

Die US-Zentralbank hat am Dienstag ihre zweitägige Sitzung begonnen. Marktteilnehmer erwarten eine Leitzinserhöhung. Hintergrund ist die anhaltend hohe Inflation, die aktuell durch die hohen Ölpreise befeuert wird. Den Anlegern bereiteten am Dienstag zudem die hohen Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen Sorgen, während sich US-Finanzminister Scott Bessent zufrieden mit seinem Staatsanleihen-Rückkaufprogramm zeigte. Als weiterer Belastungsfaktor gilt die Debatte um die Sicherheit von „Künstlicher Intelligenz“.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1540 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8666 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert, am Abend wurden für eine Feinunze 4.298 US-Dollar gezahlt. Das entspricht einem Preis von 119,74 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 108,80 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Wallstreet in New York (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur