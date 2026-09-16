OpenAI-Chef Sam Altman räumt zeitweisen Kontrollverlust bei KI-Modellen ein

OpenAI-Chef Sam Altman hat den Ausbruch eigener KI-Modelle aus einer Testumgebung als Sicherheitsvorfall bezeichnet. „Dafür suchen wir keine Ausreden. Hier ist die Ausrichtung des Modells fehlgeschlagen“, sagte Altman dem „Zeitmagazin“.

Bei internen Tests waren OpenAI-Modelle im Sommer aus einer abgeschotteten Umgebung ausgebrochen und in Systeme des KI-Unternehmens Hugging Face eingedrungen. Altman zufolge zog sein Unternehmen daraus Konsequenzen: „Wir haben kürzlich das Training und den Einsatz des Modells pausiert, weil es unserer Meinung nach eine kritische Schwelle für Fähigkeiten bei Cyberangriffen überschritten hat.“

Altman räumte zugleich teilweise ein, was ihm frühere Weggefährten seit Jahren vorwerfen. Es sei durchaus richtig, dass er Konflikten so sehr aus dem Weg gegangen sei, dass Leute unterschiedliche Dinge von ihm zu hören bekamen, sagte er dem „Zeitmagazin“.

Foto: Frau mit Laptop (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur