Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, nach 90,1 im Oktober.

Die Unternehmen zeigten sich insgesamt zufriedener mit den laufenden Geschäften und auch ihre Erwartungen korrigierten sie nach oben. Die Erholung der deutschen Wirtschaft komme voran, es fehle jedoch an Breite, so das Ifo-Institut.

Im Verarbeitenden Gewerbe hat der Index nach sechs Anstiegen in Folge einen Dämpfer erhalten. Die Erwartungen kippten wieder in den negativen Bereich, während die aktuelle Lage nahezu unverändert blieb. Positive und negative Einschätzungen halten sich hier annähernd die Waage. Insbesondere die Hersteller von Konsumgütern berichten von einer schlechteren Stimmung.

Im Dienstleistungssektor hat sich derweil das Geschäftsklima verbessert. Die Unternehmen waren zufriedener mit der aktuellen Geschäftslage und auch die Erwartungen konnten deutlich zulegen. In der Logistik setzte sich die Erholung fort.

Im Handel ist der Indikator ebenfalls gestiegen. Die Erwartungen hellten sich auf, die aktuelle Lage bewerten die Händler ebenfalls etwas positiver. Im Einzelhandel stieg der Indikator und im Großhandel sank er.

Im Bauhauptgewerbe ist der Index dagegen leicht gesunken. Dies war auf eine weniger gute Einschätzung der aktuellen Lage zurückzuführen. Die Erwartungen fielen hingegen weniger skeptisch aus.

Foto: Stahlproduktion (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur