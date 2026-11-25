In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa haben sich 59 Prozent der befragten Bundesbürger dafür ausgesprochen, die Stromsteuer dauerhaft zu senken. Das berichten die Sender RTL und ntv, in deren Auftrag für deren „Trendbarometer“ 1.009 Personen am 20. und 23. November befragt wurden.

Die Bundesregierung will die Stromsteuer im kommenden Jahr auch für Privathaushalte senken. Nur 19 Prozent halten die vorerst auf ein Jahr begrenzte Entlastung für richtig. 20 Prozent würden auf die Senkung verzichten. Besonders groß ist die Zustimmung zu einer dauerhaften Senkung im Osten mit 69 Prozent und unter den AfD-Anhängern mit 74 Prozent.

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD 2025 vereinbart, „Unternehmen und Verbraucher in Deutschland dauerhaft um mindestens fünf Cent pro kWh mit einem Maßnahmenpaket“ zu entlasten. „Dafür werden wir als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß senken und Umlagen und Netzentgelte reduzieren.“

Durch die Senkung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz spart ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh) laut Berechnungen des Portals Verivox 2027 rechnerisch rund 93 Euro brutto.

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