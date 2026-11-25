Die AfD bleibt bei den von Forsa gemessenen Parteipräferenzen unverändert vor der Union. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv kommt sie wie in der Vorwoche auf 26 Prozent, CDU und CSU erreichen weiterhin 21 Prozent. Damit beträgt der Abstand zwischen beiden fünf Prozentpunkte.

Auch bei den übrigen Parteien gibt es keine Veränderungen. Die Grünen liegen bei 16 Prozent, die SPD bei 13 Prozent und die Linke bei 11 Prozent. Die FDP erreicht 4 Prozent, auf die sonstigen Parteien entfallen zusammen 9 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen bleibt bei 25 Prozent.

Bei der Frage, welche Partei die Probleme in Deutschland am besten lösen kann, liegt die AfD mit 12 Prozent weiterhin vor der Union mit 10 Prozent. Die Grünen gewinnen gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und erreichen 8 Prozent. Die Linke kommt unverändert auf 6 Prozent, die SPD auf 5 Prozent. Weiterhin traut eine Mehrheit von 57 Prozent der Bundesbürger keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lösen.

88 Prozent der Bundesbürger sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unzufrieden, zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Zufrieden sind nur 11 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als zuletzt. Auch unter den Unionsanhängern überwiegt weiterhin deutlich die Kritik. 60 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden, 39 Prozent zufrieden.

Foto: Tino Chrupalla und Alice Weidel am 23.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur