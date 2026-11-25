Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), André Berghegger, erwartet, dass die Kommunen wie bereits im Vorjahr auch in diesem Jahr auf ein Finanzierungsdefizit von 30 Milliarden Euro zusteuern. Die finanzielle Lage der Kommunen sei so kritisch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und werde sich weiter verschlechtern, sagte Berghegger der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). Der Bund bleibe gefordert, eine substanzielle Entlastung der Städte und Gemeinden auf den Weg zu bringen.

Antworten des Bundesfinanzministeriums auf eine schriftliche Frage der Grünen, über die die Zeitung berichtet, legen allerdings nahe, dass weitere finanzielle Hilfen seitens des Bundes nicht geplant sind. In dem Schreiben heißt es stattdessen, man habe bereits umfangreiche Maßnahmen ergriffen, die entweder die Kommunen unmittelbar entlasten oder das Wirtschaftswachstum stärken und damit ebenfalls zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen beitragen.

Weiter schreibt das Ministerium, dass die Bundesregierung mit Ländern und Kommunen zu verbleibenden Herausforderungen im Gespräch bleibe. Unabhängig davon bleibe es bei der im Grundgesetz festgelegten vorrangigen Verantwortung der Länder für eine angemessene Finanzausstattung ihrer Kommunen.

Berghegger sagte, es sei zwar zu begrüßen, dass die Bundesregierung die höchst schwierige Lage der kommunalen Haushalte erkenne und laut eigener Aussage bereits Maßnahmen ergriffen habe, die zur Entlastung der Kommunen beitragen sollen. Diese Maßnahmen reichten aber bei Weitem nicht aus.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Karoline Otte warf dem Finanzminister Wortbruch vor. „Lars Klingbeil tritt in die Fußstapfen von Friedrich Merz: große Ankündigungen, nichts dahinter“, sagte sie. Den Kommunen habe er 30 Milliarden Euro versprochen, jetzt wolle sein eigenes Ministerium davon nichts mehr wissen, so Otte.

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