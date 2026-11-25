Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, sieht wachsende Herausforderungen für die Sicherheit und das Zusammenleben in deutschen Großstädten. „Wir haben nicht die Kontrolle verloren, aber die Sorgenfalten werden größer“, sagte Jung der Funke-Mediengruppe. Zu den Problemen zählten zunehmende Vermüllung, Sucht- und Drogenprobleme sowie Ängste in der Bevölkerung, bestimmte Orte aus Sorge vor Kriminalität zu besuchen.

Mit Blick auf das Videospiel GTA 6, das eine US-Großstadt mit sozialer Ungleichheit, Kriminalität und Verkehrschaos darstellt, sagte Jung, er kenne das Spiel bislang nur aus den Medien. „Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist eine andere Wirklichkeit. Wir haben keine amerikanischen Verhältnisse.“ Gleichwohl seien die darin angesprochenen Themen auch in deutschen Städten präsent. „Natürlich liegen die Themen aber alle auf dem Tisch: gefühlte Unsicherheit, Suchtprobleme, offene Drogenszenen in vielen Großstädten, Obdachlosigkeit und auch Clankriminalität.“ Das Spiel sei allerdings „nicht geeignet, unsere Wirklichkeit abzubilden“.

Ein lebenswertes Stadtbild sei für ihn vor allem eines, das Offenheit und Begegnung ermögliche. „`Stadtluft macht frei` – das alte Wort ist für mich auch heute die Überschrift für eine moderne, bunte und offene Stadt. Pralles Leben, Kultur auf der Straße und in den Häusern.“ Der öffentliche Raum gehöre den Menschen und nicht den Autos. Menschen sollten sich unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion begegnen können. „Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Meinungen und des Miteinanders.“

Eine Stadt müsse Menschen ermöglichen, ihren eigenen Lebensweg zu gehen, Bildung und Arbeit zu finden und bezahlbaren Wohnraum zu haben, sagte Jung. Sie biete etwa einem homosexuellen Jugendlichen aus einem kleinen Dorf die Möglichkeit, in der Großstadt frei zu leben und seine sexuelle Orientierung zu zeigen.

Viele Städte seien weiterhin lebenswert, sagte der Städtetagspräsident. Allerdings gebe es Gefährdungen. Neben Vermüllung und illegalen Müllablagerungen gehörten dazu Sucht- und Drogenprobleme sowie die Angst, bestimmte Orte aufzusuchen.

Um das Sicherheitsgefühl zu verbessern, brauche es nach Jungs Einschätzung sowohl mehr Präsenz von Polizei und Ordnungskräften als auch eine angemessene soziale Infrastruktur. Dazu zählten Streetwork, offene Sozialarbeit und niedrigschwellige Hilfsangebote. Als Beispiele nannte er einen Hilfebus für Obdachlose im Winter und Straßensozialarbeit für suchtgefährdete Jugendliche. Auch praktische Maßnahmen könnten helfen: „Grün in Parkanlagen zurückschneiden oder Spielplätze regelmäßig bestreifen.“ All dies erfordere Personal und koste Geld.

Foto: Deutscher Städtetag (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur