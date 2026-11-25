Die BSW-Chefin Amira Mohamed Ali lehnt eine Tolerierung einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt ab. „Wir lassen uns von der AfD nicht zu Tode umarmen“, sagte sie der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). Es werde natürlich keine inhaltliche Annäherung und keine Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung geben, das habe man immer gesagt, und das werde der Bundesparteitag am Wochenende noch einmal bestätigen.

Einzelne Projekte mit der AfD schloss sie allerdings nicht aus. „Wenn wir mithilfe der AfD Einzelprojekte durchsetzen können, werden wir das tun“, so die BSW-Chefin.

Mit Blick auf die zerbrochene Brombeerkoalition in Thüringen sagte Mohamed Ali, die Koalition mit CDU und SPD in Thüringen habe dem BSW viel Vertrauen gekostet. Diesen Fehler wiederhole man selbstverständlich nicht, sagte sie. „In Magdeburg machen wir natürlich nicht dasselbe in Blau, das war immer klar und das bleibt klar. Wir sind und bleiben eine unabhängige Kraft, die konsequent nach Inhalten entscheidet.“

Zur bevorstehenden Ministerpräsidentenwahl und dem AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund sagte Mohamed Ali, bei der Wahl von Ulrich Siegmund (AfD) würden sich die Kollegen in Sachsen-Anhalt enthalten. „Genau wie wir bereits im Wahlkampf sagten.“

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