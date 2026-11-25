Die Fluggesellschaft Ryanair will ihre Basis am Hauptstadtflughafen Berlin/Brandenburg (BER) wieder eröffnen und dort zehn Flugzeuge stationieren.

„Wir würden unseren Fahrgastverkehr von vier auf acht Millionen Passagiere pro Jahr verdoppeln“, sagte Ryanair-Chef Michael O`Leary den Sendern RTL und ntv. Voraussetzung dafür sei allerdings die vollständige Abschaffung der Luftverkehrsteuer in Deutschland. Eine Senkung um zwei oder drei Euro reiche nicht aus, sagte O`Leary. „Es gibt keinen Kompromiss. Bis Deutschland auf die Null kommt.“

Ryanair hatte seine Basis am BER geschlossen und das Flugangebot zuletzt deutlich reduziert. Die Fluggesellschaft fliegt den Hauptstadtflughafen weiterhin an. Neben Berlin wolle Ryanair auch Basen in Stuttgart, Hamburg und an weiteren Regionalflughäfen eröffnen, sagte O`Leary.

Foto: Ryanair (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur