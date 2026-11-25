Die Europäische Kommission hat vorläufige Schutzmaßnahmen veröffentlicht, die Importquoten für bestimmte Hybridfahrzeuge festlegen.

Diese Maßnahmen seien notwendig, um die EU-Industrie vor einem starken Anstieg der Importe solcher Fahrzeuge zu schützen, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Die Regelungen treten am 1. Dezember in Kraft und basieren auf einer Untersuchung, die zeigte, dass die Importe von Hybridfahrzeugen in die EU seit 2023 erheblich zugenommen haben.

Die Schutzmaßnahmen setzen eine Vereinbarung um, die beim zweiten Treffen der EU-China-Handels- und Investitionskonsultationen am 9. Oktober 2026 getroffen wurde, um Chinas Exporte von Hybridfahrzeugen in die EU zu moderieren. Sie gelten jedoch für alle Hybridimporte, unabhängig von deren Herkunft. Die Kommission verhängte eine mengenmäßige Beschränkung in Form von Importquoten pro Exportland, die eine maximale Menge an Hybridfahrzeugen festlegen, die während der Dauer der vorläufigen Schutzmaßnahmen in die EU importiert werden dürfen. Importe außerhalb dieser Quoten sind nicht gestattet.

Der Anstieg der Importe von Hybrid-Pkw in die EU wurde laut EU-Kommission durch eine wachsende globale Überkapazität in der Produktion und den verstärkten Einsatz von handelsbeschränkenden Maßnahmen in anderen großen Märkten verursacht. Die Untersuchung der Brüsseler Behörde ergab, dass EU-Hersteller von Hybrid-Pkw Marktanteile verlieren, was die langfristige Rentabilität ihres Hybridgeschäfts gefährdet, obwohl der EU-Markt wächst. Es wurde zudem festgestellt, dass die Gefahr einer „ernsthaften Schädigung“ der EU-Industrie „unmittelbar bevorsteht“, was Schutzmaßnahmen erforderlich mache, um EU-Produzenten zu schützen.

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