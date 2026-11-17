Die Wohnungsbaukonjunktur in Deutschland bleibt schwach. Das vom Münchner Ifo-Institut gemessene Geschäftsklima verbesserte sich im Oktober nur leicht auf -24,0 Punkte, nach -24,7 Punkten im September.

Zwar blickten die Unternehmen etwas weniger pessimistisch auf die kommenden Monate, bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage aber schlechter. „Im Wohnungsbau zeichnet sich weiterhin keine durchgreifende Erholung ab“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. „Die Erwartungen haben sich zwar etwas verbessert, bleiben aber deutlich im negativen Bereich.“

Die Auftragslage bleibt angespannt. Zwar ging der Anteil der Unternehmen mit Auftragsmangel leicht von 41,3 auf 40,5 Prozent zurück. Gleichzeitig berichteten jedoch mehr Unternehmen von stornierten Bauprojekten. Im Oktober waren es 15,5 Prozent, nach 14,1 Prozent im September. Das ist der höchste Stand seit Januar 2024. Auch Finanzierungsengpässe nahmen etwas zu: 13,3 Prozent der Unternehmen waren davon betroffen, nach 12,0 Prozent im September. „Die Finanzierung vieler Bauvorhaben bleibt schwierig. Dass wieder mehr Projekte storniert werden, zeigt, wie fragil die Lage weiterhin ist“, sagte Wohlrabe.

Materialengpässe spielen dagegen kaum eine Rolle. Der Anteil der betroffenen Unternehmen sank von 4,2 auf 3,2 Prozent. Die größte Herausforderung für den Wohnungsbau bleibt die schwache Nachfrage nach Bauleistungen.

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