Psychisch Erkrankte in Deutschland erleben oft Diskriminierung im Job. 40 Prozent der Beschäftigten haben laut einer am Dienstag vorgestellten Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Laufe ihres Berufslebens bereits Diskriminierung erlebt. Dabei ist oder war jede vierte befragte Person (27,4 Prozent) selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen.

Diskriminierung am Arbeitsplatz kann dabei verschieden aussehen: 46,6 Prozent berichten davon, dass ihre Leistungen schlechter bewertet oder herabgesetzt wurden, 4,6 Prozent geben an, respektlos oder unangemessen behandelt worden zu sein. Rund ein Drittel erlebte Mobbing (31,7 Prozent) oder stellte fest, dass die eigenen beruflichen Qualifikationen nicht angemessen berücksichtigt wurden (31,4 Prozent). Auch die ungefragte Thematisierung durch Kollegen und Vorgesetzte ist in 30 Prozent der Fälle ein Problem.

Mehr als die Hälfte der Betroffenen (52 Prozent) fühlte sich nach Diskriminierungserfahrungen verunsichert und zog sich zurück und 46,8 Prozent berichten von Demotivation und nachlassender Arbeitsleistung. Auch erkrankten 42,3 Prozent erneut und fielen zeitweise aus. Fast 40 Prozent (39,5 Prozent) verließen ihren Betrieb infolge der Diskriminierung.

Als wirksame Maßnahme nannten betroffene Beschäftigte eine rechtliche Gleichstellung chronischer psychischer Erkrankungen mit einer anerkannten Behinderung (85 Prozent) und mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten, Pausen oder Homeoffice (81,7 Prozent). Rund 80 Prozent sprechen sich außerdem für mehr Wissen über psychische Erkrankungen und Diskriminierungsrisiken bei Betriebs- und Personalräten, Schwerbehindertenvertretungen und im betrieblichen Gesundheitsmanagement aus.

Die Ergebnisse der Umfrage stammen aus zwei sich ergänzenden Studien. Zum einem aus einer Online-Befragung, in der 8.000 Erwerbstätige nach Häufigkeit und Form von Diskriminierung befragt wurden und zum anderem aus einer qualitativen Studie, die untersuchte, wie und unter welchen Umständen Diskriminierung im Arbeitskontext erlebt wird.

Foto: Vorstellung Umfrage zur Diskriminierung wegen psychischer Erkrankungen im Arbeitsleben am 17.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur