Frachtschiff im Panama-Kanal (Archiv)
Frachtschiff im Panama-Kanal (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Bundesregierung lobt Panama vor Wadephul-Besuch für Panamakanal-Management

dts NachrichtenagenturLetztes Update 28. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Vor dem Besuch von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) in Panama hat die Bundesregierung lobende Worte für das Land in Bezug auf das Management des Kanals. „Wir sind der Auffassung, dass Panama seinen Verpflichtungen zum Schutz und zum Betrieb des Panamakanals sehr gut nachkommt“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Der Kanal sei enorm wichtig für die Freiheit des Schiffsverkehrs und den Schutz von Handelswegen. „Das wird auch Thema der Gespräche in Panama sein“, so der Sprecher.

Zum Vorwurf des US-Präsidenten, der am liebsten die Kontrolle des Kanals übernehmen würde und behauptet, China hätte einen zu großen Einfluss, verhält sich die deutsche Bundesregierung zurückhaltend. „Dazu gibt es Gespräche zwischen den USA und Panama und denen habe ich jetzt auch nichts zuzufügen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums.

Foto: Frachtschiff im Panama-Kanal (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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