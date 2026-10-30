Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg sinkt im Oktober leicht

Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist im Oktober leicht zurückgegangen. In Berlin waren 223.254 Menschen arbeitslos gemeldet, 572 weniger als im Vormonat, aber 3.038 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. In Brandenburg sank die Zahl um 857 auf 85.029. Gegenüber Oktober 2025 waren das 818 Arbeitslose mehr.

Die Arbeitslosenquote blieb in Berlin mit 10,4 Prozent und in Brandenburg mit 6,3 Prozent unverändert. Saisonbereinigt veränderte sich die Zahl der Arbeitslosen in beiden Ländern kaum.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ging im Monatsvergleich zurück, lag aber weiterhin über dem Vorjahresniveau. In Berlin meldeten Unternehmen im Oktober 4.762 freie Stellen neu, 387 weniger als im September und 609 mehr als vor einem Jahr. In Brandenburg waren es 3.765 Stellen, 277 weniger als im Vormonat und 2.321 mehr als im Vorjahresmonat.

Der Bundesagentur waren insgesamt 21.237 offene Stellen in Berlin und 22.057 in Brandenburg gemeldet. Das waren 678 beziehungsweise 1.206 mehr als im Oktober 2025.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg unterdessen in beiden Ländern. Im August waren in Berlin 1,679 Millionen und in Brandenburg 884.600 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

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