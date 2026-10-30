Bundesagentur für Arbeit (Archiv)
Bundesagentur für Arbeit (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg sinkt im Oktober

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist im Oktober saisonbedingt unter die Marke von 300.000 gesunken. Im Südwesten waren 299.660 Menschen arbeitslos, wie die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das sind 2,1 Prozent weniger als im September und 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Zahl liegt erstmals seit Juni wieder unter 300.000. Die Arbeitslosenquote ging von 4,7 auf 4,6 Prozent zurück, vor einem Jahr hatte sie bei 4,5 Prozent gelegen. Der Rückgang geht ausschließlich auf saisonale Effekte zurück, saisonbereinigt stieg die Arbeitslosigkeit um 0,6 Prozent. Die Herbstbelebung fällt damit schwach aus.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist gegenüber September um 7,1 Prozent auf 28.031 gesunken; die Quote liegt bei 4,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das jedoch ein Plus von 5,9 Prozent. Der Rückgang im Oktober ist der schwächste der vergangenen fünf Jahre. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt schwach: Seit Jahresbeginn gingen rund 161.000 offene Stellen ein, etwa 1,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Bestand der gemeldeten Stellen lag mit etwa 74.000 auf Vorjahresniveau, ein Plus von 0,3 Prozent.

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist in diesem Jahr nicht weiter gestiegen. Im Oktober lag die Zahl bei rund 91.000 und damit etwa auf Vorjahresniveau, ein Plus von 0,6 Prozent. Zwischen 2022 und 2025 war sie von etwa 68.000 auf rund 90.000 gestiegen. Etwa jeder dritte Arbeitslose ist langzeitarbeitslos. Besonders betroffen sind Ältere und Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung.

Foto: Bundesagentur für Arbeit (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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