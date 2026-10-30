Arbeitslosigkeit im Saarland sinkt im Oktober leicht

Die Zahl der Arbeitslosen im Saarland ist im Oktober leicht gesunken. Insgesamt waren 38.692 Menschen arbeitslos gemeldet, 174 weniger als im September und 89 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte.

Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Vormonat unverändert bei 7,3 Prozent. Im Vorjahresmonat hatte sie ebenfalls 7,3 Prozent betragen.

Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren sank im Vergleich zum September um 221 auf 3.198. Bei den Langzeitarbeitslosen ging die Zahl um 43 auf 14.535 zurück. Damit waren allerdings 609 Menschen mehr langzeitarbeitslos als ein Jahr zuvor.

Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen verringerte sich gegenüber dem Vormonat um 97 auf 6.931. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das 787 Stellen beziehungsweise 10,2 Prozent weniger.

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