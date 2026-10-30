Arbeitslosigkeit in Hamburg sinkt im Oktober nur leicht

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Oktober nur leicht zurückgegangen. Insgesamt waren 95.282 Menschen arbeitslos gemeldet, 242 oder 0,3 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl dagegen um 1.373 oder 1,5 Prozent, wie die Agentur für Arbeit Hamburg am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,3 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Septemberwert.

Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitslosen stieg gegenüber dem Vormonat um 243 auf 7.452. Gleichzeitig nahmen 6.292 zuvor Arbeitslose eine Beschäftigung auf, 1.182 oder 15,8 Prozent weniger als im September.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entwickelte sich zuletzt positiv. Im August waren 1.093.800 Menschen in Hamburg entsprechend beschäftigt, 8.700 oder 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bundesweit sank die Zahl im selben Zeitraum um 0,1 Prozent.

Die Unternehmen meldeten im Oktober 2.505 neue Stellen und damit 575 oder 18,7 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an offenen Stellen sank gegenüber September um 167 auf 15.491, lag aber 912 oder 6,3 Prozent über dem Vorjahreswert.

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