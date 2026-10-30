Arbeitslosigkeit im Oktober 2026: 44.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Im Oktober 2026 hat es in Deutschland 44.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl um 40.000 auf 2,955 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Saisonbereinigt hat sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 4.000 Personen erhöht, die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent.

„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für eine Besserung am Arbeitsmarkt nach wie vor nicht ausreichend“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, am Freitag in Nürnberg. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fällt im Oktober vergleichsweise schwach aus.“

Die sogenannte „Unterbeschäftigung“ berücksichtigt neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und die kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie ist saisonbereinigt im Oktober gegenüber dem Vormonat um 9.000 gesunken. Mit 3.592.000 war sie um 28.000 höher als vor einem Jahr.

Die Arbeitskräftenachfrage bleibt weiter schwach. Im Oktober waren 654.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 31.000 mehr als vor einem Jahr. Der BA-Stellenindex (BA-X) – ein Indikator für die Nachfrage nach Personal in Deutschland, der neben dem Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen auch den Zugang berücksichtigt – sank im Oktober 2026 um einen Punkt auf 102 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fällt der BA-X um vier Punkte höher aus.

1,065 Millionen Personen erhielten nach Hochrechnung der BA im Oktober 2026 Arbeitslosengeld, 88.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Grundsicherungsberechtigten belief sich hochgerechnet im Oktober auf 3.659.000. Gegenüber Oktober 2025 war dies ein Rückgang um 172.000 Personen. 6,8 Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig.

Foto: Bundesagentur für Arbeit (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur