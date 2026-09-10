Deutsche Bahn: Korridorsanierungen dauern länger

Die umfangreichen Korridorsanierungen der Deutschen Bahn werden wohl deutlich länger dauern als bisher geplant.

Deutsche Bahn Chefin arbeitet an den Korridorsanierungen

Wie Bahn-Chefin Evelyn Palla am Donnerstag sagte, werde das Konzept der Korridorsanierung derzeit überarbeitet. Konkret soll die Zahl der Sanierungen pro Jahr reduziert werden. Die Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium läuft demnach noch und soll demnächst abgeschlossen werden. Ein genauer Zeitraum für das neue Sanierungskonzept wurde zunächst nicht genannt.

Ursprünglich sollten die Projekte im Rahmen der Korridorsanierungen zu Beginn des nächsten Jahrzehnts fertiggestellt werden. Zuletzt war das Tempo aber bereits verlangsamt worden, sodass von einer Fertigstellung bis Mitte der 2030er-Jahre die Rede war.

Foto: Bauarbeiten an einer Gleisanlage (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur