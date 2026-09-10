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Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Dax startet kaum verändert: EZB-Zinsentscheidung im Fokus

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Dax ist am Donnerstagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.575 Punkten berechnet und damit fast genau auf dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, die Deutsche Bank und die Deutsche Telekom, am Ende SAP, Adidas und Scout24.

DAX wartet auf EZB-Zinsentscheidung

„Der Höhepunkt des heutigen Börsentages ist ganz klar die Zinsentscheidung der EZB“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Die Börsen rechnen fest mit einer Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Diese ist in den Kursen eingepreist und wird entsprechend keine Auswirkungen haben.“ Entscheidend werde deshalb der Ausblick der EZB sein. „Die Märkte gehen aktuell von weiter steigenden Leitzinsen und zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr aus. Sollten sich diese Erwartungen tatsächlich als überzogen herausstellen, gäbe es Erholungspotenzial für den zuletzt so gebeutelten Rentenmarkt“, so Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.

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Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 100,80 US-Dollar; das waren 38 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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