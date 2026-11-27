Das BSW in Sachsen-Anhalt hält sich offen, ob es noch in diesem Jahr einer Kündigung des MDR-Staatsvertrags zustimmt. „Ich kann das noch nicht ausschließen“, sagte Claudia Wittig, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Magdeburger Landtag, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben). Bisher hatte sich die BSW-Fraktion dafür ausgesprochen, erst eingehend zu prüfen, wie eine Reform aussehen könnte und welche Folgen eine Kündigung hätte.

Ulrich Siegmund (AfD) will umgehend den MDR-Staatsvertrag kündigen, sollte er im Dezember zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Voraussetzung ist ein Beschluss im Landtag, für den Stimmen über die AfD hinaus nötig sind. Das BSW in Sachsen-Anhalt ist noch in Gesprächen dazu, erklärte Wittig. Sie könne sich aber eigentlich nicht vorstellen, dass der Vertrag gekündigt werde, bevor man sich überlege, wie die neue Struktur aussehen solle.

Das BSW ist für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Parteigründerin Sahra Wagenknecht sagte den Zeitungen, man sei mit der AfD einig, dass der heutige öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Katastrophe sei. Er werde seinem Auftrag nicht gerecht, eine plurale Debatte zu ermöglichen. Stattdessen sei er bis auf wenige Ausnahmen „zu einem Propagandafunk verkommen“, dessen Nachrichtensendungen viele Ostdeutsche an das DDR-Fernsehen erinnerten, so Wagenknecht. Hinzu kämen schamlose Intendantengehälter, die die Gebührenzahler finanzieren müssten.

Die BSW-Gründerin sagte, wenn man den Medienstaatsvertrag kündige, dann um eine echte Reform zu erreichen, nicht, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Dazu sollte man sich vorher verständigen, so Wagenknecht.

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