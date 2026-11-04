Parlament von Grönland (Archiv)
Parlament von Grönland (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Grönland-Parlament billigt Sicherheitsabkommen mit Dänemark und USA

dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Das Parlament von Grönland hat dem Sicherheitsabkommen mit Dänemark und den USA zugestimmt. Die Vereinbarung, die im September von US-Präsident Donald Trump, der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen und dem grönländischen Premierminister Jens-Frederik Nielsen unterzeichnet wurde, zielt darauf ab, die Sicherheit in der Arktis und im Nordatlantik zu stärken. Das Abkommen wurde im Parlament der autonomen dänischen Region mit 16 Stimmen angenommen, während sieben Abgeordnete sich der Stimme enthielten.

Grönlands Außenminister Mute Egede erklärte, die Ratifizierung sei ein weiterer wichtiger Schritt für die selbstverwaltete Insel. Der Weg zu diesem Punkt sei für die Grönländer schwierig gewesen, man habe jedoch an den grundlegenden Prinzipien festgehalten, den Dialog gewählt und Verantwortung für die Interessen des Landes übernommen.

Das Abkommen ebnet den Weg für mehr US-Militärbasen auf Grönland und erlaubt den USA, ihre Aktivitäten auf der Pituffik Space Base auszubauen. Grönland bleibt unter dänischer Kontrolle, doch das Abkommen würde auch im Falle einer Unabhängigkeit der Insel gelten. Das dänische Parlament muss ebenfalls noch über den Deal abstimmen. Im US-Kongress ist keine Zustimmung erforderlich.

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