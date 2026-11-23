Das Bundesinnenministerium will mit einem neuen Gesetzentwurf eine Genehmigungsfiktion für Unternehmen einführen. Wie aus dem Entwurf zur Fortentwicklung des Verwaltungsverfahrensgesetzes hervorgeht, aus dem das Magazin Politico berichtet, soll das Gesetz Unternehmen schnellere Genehmigungen garantieren und weitere bürokratische Maßnahmen abbauen. Damit setzt das Ministerium ein Vorhaben des Koalitionsausschusses vom 1. Juli um.

Kern des Vorhabens ist die Einführung einer allgemeinen Genehmigungsfiktion. „Soweit durch Rechtsvorschrift nicht etwas anderes angeordnet ist, gilt eine beantragte Genehmigung nach Ablauf von drei Monaten ab Eingang der vollständigen Unterlagen bei der Behörde als erteilt“, heißt es im Entwurf. Das Ministerium will damit laut Entwurf das Regel-Ausnahme-Verhältnis bei der Genehmigungsfiktion umkehren: Bislang gilt eine nicht fristgerecht bearbeitete Genehmigung grundsätzlich nicht als automatisch erteilt. Die Einführung der Genehmigungsfiktion hatte sich die Koalition von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss vom 1. Juli zum Ziel genommen. Im damaligen Ergebnisprotokoll war allerdings noch von einer Frist von vier Monaten die Rede. Das BMI verkürzt diese Frist mit dem Entwurf auf drei Monate.

Ergänzt wird die Genehmigungsfiktion durch eine sogenannte Vollständigkeitsfiktion. „Unterlagen gelten nach Ablauf von einem Monat nach Eingang des Antrags bei der Behörde als vollständig eingereicht“, heißt es im Entwurf. Damit soll klarer definiert werden, ab wann die eigentliche Bearbeitungsfrist zu laufen beginnt. Für länger dauernde Genehmigungsverfahren soll zudem ein sogenannter Sicherungsbescheid eingeführt werden, der das Planungsrisiko zusätzlich minimieren soll, indem Unternehmen die Rechtslage und den Stand der Technik für ein Projekt einfrieren können.

Außerdem nimmt das BMI weitreichende Änderungen für die Arbeit in der Bundesverwaltung vor. Das Ministerium will die rechtliche Grundlage für die stärkere Automatisierung von Verwaltungsakten mithilfe von KI-Systemen schaffen. „In Verwaltungsverfahren können automatische Einrichtungen, insbesondere auch KI-Systeme zum Einsatz kommen“, heißt es im Entwurf. Weiter heißt es: „Ein Verwaltungsakt kann vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen werden“. Ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, soll jede Behörde eigenverantwortlich entscheiden, ohne für jeden Anwendungsfall eine spezielle gesetzliche Ermächtigung zu benötigen.

Vollständig automatisierte Verfahren sollen nur dort zulässig sein, wo kein Anlass besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten. Als Ausnahmen nennt der Entwurf unter anderem nachvollziehbare und begründete Bitten des Antragstellers um nähere Prüfung, grundrechtsintensive Fälle oder komplexe Abwägungsentscheidungen. Vollständig automatisierte Verwaltungsakte müssen laut Entwurf durch angemessene Kontrollmaßnahmen abgesichert werden, etwa durch Risikomanagementsysteme der Behörden. Wie diese in der Praxis ausgestaltet werden sollen, lässt der Entwurf offen.

Durch die Überarbeitung des Verwaltungsverfahrensgesetzes rechnet das Innenministerium mit jährlichen Einsparungen von 226 Millionen Euro in der Verwaltung, die langfristig auf bis zu 460 Millionen Euro steigen könnten. Das Bundeskabinett soll den Entwurf im Rahmen des dritten Entlastungskabinetts am 2. Dezember beschließen.

Foto: Arbeitsplatz in einer Behörde (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur