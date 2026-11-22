Der geplante Spritpreisdeckel der Bundesregierung könnte ab dem neuen Jahr häufig für günstigere Preise an den deutschen Tankstellen sorgen. Das zeigen Berechnungen des „Handelsblatts“ auf Grundlage des neuen Gesetzentwurfs aus dem Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU), der seit Freitag regierungsintern abgestimmt wird und über den das „Handelsblatt“ berichtet hatte.

Der Spritpreisdeckel könnte demnach fast täglich ein- oder mehrmals für niedrigere Preise sorgen. Die Berechnungen basieren auf historischen Werten, die laut Gesetzentwurf in die Berechnungsformel für den Preisdeckel einfließen sollen. Zwischen April und November 2026 beispielsweise hätten die Kraftstoffpreise etwa elf Prozent der Zeit über dem Deckel gelegen, wenn es ihn damals bereits gegeben hätte. In diesen Fällen hätte der Deckel im Durchschnitt dafür gesorgt, dass der Literpreis rund 7,5 Cent niedriger ausgefallen wäre. Der Deckel hätte an 193 der 234 Tage des Zeitraums ein- oder mehrfach gegriffen.

Noch stärker wäre die Wirkung, wenn auch Autobahntankstellen mit einbezogen würden. Die Berechnungen zeigen, dass die Preise dort in der jüngeren Vergangenheit zu rund 85 Prozent der Zeit über dem Deckel lagen, im Durchschnitt um rund 37 Cent pro Liter. Im Gesetzentwurf sind Autobahntankstellen aber vom Preisdeckel vollständig ausgenommen.

Foto: Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur